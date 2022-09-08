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    Левандовски прокомментировал свою результативность в «Барселоне»

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался после матча Лиги чемпионов против «Виктории».

    • Каталонцы разгромили соперника со счетом 5:1.
    • Польский форвард оформил хет-трик.
    • В его активе 8 голов в 5 играх в составе «Барсы».

    «С самого начала я знал, что будет важно адаптироваться с первого матча. Людей всегда интересуют забитые мячи, но важно выбирать правильную позицию и помогать команде, потому что мои товарищи помогали мне много как на поле, так и за его пределами.

    Самое важное в голевой передаче – это согласованность действий, и это то, что я получил сегодня от своих трех товарищей по команде.

    Неважно, кто забивает голы, главное – три очка, и потом следующая игра», – заявил Левандовски.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +42

      Павлюченко9 6 часов назад

      Нашел чем хвастатся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1072

      Cubinec1989 7 часов назад

      Голевое противостояние Холланда и Левандовского в ЛЧ- украшение турнира

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