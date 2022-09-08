Левандовски прокомментировал свою результативность в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался после матча Лиги чемпионов против «Виктории».

Каталонцы разгромили соперника со счетом 5:1.

Польский форвард оформил хет-трик.

В его активе 8 голов в 5 играх в составе «Барсы».

«С самого начала я знал, что будет важно адаптироваться с первого матча. Людей всегда интересуют забитые мячи, но важно выбирать правильную позицию и помогать команде, потому что мои товарищи помогали мне много как на поле, так и за его пределами.

Самое важное в голевой передаче – это согласованность действий, и это то, что я получил сегодня от своих трех товарищей по команде.

Неважно, кто забивает голы, главное – три очка, и потом следующая игра», – заявил Левандовски.