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    Экс-заместитель Терюшкова станет генеральным директором «Химок» («Матч ТВ»)

    В «Химках» определились с кандидатом на пост генерального директора. Клуб возглавит Николай Оленев.

    Пока еще официально не уволенный генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов свой уход уже подтвердил.

    • Оленев был заместителем члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, когда тот был министром спорта Московской области.
    • Сейчас Терюшков занимает мандат в Госдуме, но регулярно выступает в СМИ по вопросам жизнедеятельности «Химок».
    • На прошлой неделе главным тренером «Химок» стал Спартак Гогниев.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    06.09.2022 16:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4652

      Enter2006 8 часов назад

      Садыгов своего сыночка в основу подтягивает, Терюшков своего экс-заместителя в ген дир-ры Химок. Хорошо устроились. Санта Барбара с Химками продолжается, ожидайте новых серий бреда и маразма!

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      Рейтинг: +689

      Solist345345 8 часов назад

      Своих подтягивает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25649

      vladimir-7 8 часов назад

      Ну всё, П ... Ц клубу Химки.

      1
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      Рейтинг: +7918

      vladik12 9 часов назад

      Везде свои да наши, епт.

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