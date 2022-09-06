Экс-заместитель Терюшкова станет генеральным директором «Химок» («Матч ТВ»)

Садыгов своего сыночка в основу подтягивает, Терюшков своего экс-заместителя в ген дир-ры Химок. Хорошо устроились. Санта Барбара с Химками продолжается, ожидайте новых серий бреда и маразма!
В «Химках» определились с кандидатом на пост генерального директора. Клуб возглавит Николай Оленев.
Пока еще официально не уволенный генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов свой уход уже подтвердил.
- Оленев был заместителем члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, когда тот был министром спорта Московской области.
- Сейчас Терюшков занимает мандат в Госдуме, но регулярно выступает в СМИ по вопросам жизнедеятельности «Химок».
- На прошлой неделе главным тренером «Химок» стал Спартак Гогниев.