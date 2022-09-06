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    «Любят деньги больше, чем футбол». Тренер «Оренбурга» Личка – о молодых российских игроках

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о зарплатах в российском футболе.

    «В России сейчас много талантливых ребят. Литвинов в «Спартаке», Литвинов в «Краснодаре». Тюкавин, Захарян. Матвей Сафонов – отличный вратарь.

    Но в России платят очень хорошо, поэтому молодые любят деньги больше, чем футбол. Мне часто грустно от этого. Если ты хочешь зарабатывать много, надо сначала что-то дать. А ты ещe ничего не показал, а уже хочешь много денег.

    Но так не работает: хороший контракт тебе даeт время, а не наоборот. Откуда это всe идeт? Из семьи. Значит, футболисты слышат разговоры взрослых: станешь футболистом – будешь много зарабатывать.

    Когда они получают первые большие деньги, сразу же хотят купить себе BMW X7 или там М4. Не думают, что лучше бы квартиру приобрести, – не-е-е, им нужна крутая BMW. А ещe лучше – Porsche. Некоторые даже не умеют водить этот «Порш», но всe равно им надо.

    Разговариваю ли с молодыми по этому поводу? Да, говорю им: «Я не твой папа. Могу тебя направить, но решать за тебя не могу». Стараюсь, конечно, с ними разговаривать – нужно только подобрать удобный момент, чтобы ему было комфортно», – рассказал чешский специалист.

    • Личка работает в России с 2020 года.
    • Его контракт с «Оренбургом» истекает следующим летом.
    • Команда идет на 12-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.09.2022 15:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +274

      Мася_1989 8 часов назад

      Что мы о молодых? Старички тоже любят) Кокорину он, футбол, вообще не обосрался. Главное зарплату вовремя)

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      Рейтинг: +318

      Slavan62 8 часов назад

      Прав на все сто!

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