Черчесов пожелал Кокорину перейти в более сильную лигу

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о форварде Александре Кокорине, который на прошлой неделе перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды.

«Я вообще стараюсь по мере возможностей не упускать из виду играющих за границей ребят, с которым работал.

Например, рад за Кокорина, отдавшего голевой пас в своем первом же в составе «Ариса» матче.

Искренне желаю Саше перезапустить на Кипре свою карьеру и затем перейти в более сильную лигу», – сказал Черчесов.