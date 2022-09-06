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    Черчесов пожелал Кокорину перейти в более сильную лигу

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о форварде Александре Кокорине, который на прошлой неделе перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды.

    «Я вообще стараюсь по мере возможностей не упускать из виду играющих за границей ребят, с которым работал.

    Например, рад за Кокорина, отдавшего голевой пас в своем первом же в составе «Ариса» матче.

    Искренне желаю Саше перезапустить на Кипре свою карьеру и затем перейти в более сильную лигу», – сказал Черчесов.

    • 31-летний Кокорин не играл за «Фиорентину» с апреля.
    • Его аренда в «Арисе» рассчитана до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2022 13:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13568

      playsh 9 часов назад

      Черчес сватает Коку в более сильную лигу,в мадьярскую,не иначе.А там полевой командир передёрнет Коку к себе бесплатно.

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      Рейтинг: +10907

      alex1951 10 часов назад

      Правильно,чабан.
      Давай его в Эстонию.
      И Юран работал и Жупиков и Овчинников ,,Борман,, и клубы наши в еврокубках...
      Даже зенитовцы были ,после победного 1984 года....Тихо,спокойно,шампанского навалом,девчонки и тд и тп..))))

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      Рейтинг: +693

      (Меня за банили) 11 часов назад

      Ну сначало нужно хотя бы в Кипре пару десятков забить.

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