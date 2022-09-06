Черчесов пожелал Кокорину перейти в более сильную лигу

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о форварде Александре Кокорине, который на прошлой неделе перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды.
«Я вообще стараюсь по мере возможностей не упускать из виду играющих за границей ребят, с которым работал.
Например, рад за Кокорина, отдавшего голевой пас в своем первом же в составе «Ариса» матче.
Искренне желаю Саше перезапустить на Кипре свою карьеру и затем перейти в более сильную лигу», – сказал Черчесов.
- 31-летний Кокорин не играл за «Фиорентину» с апреля.
- Его аренда в «Арисе» рассчитана до конца сезона-2022/23.
Источник: «Спорт-Экспресс»