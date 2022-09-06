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  • Уткин: «Локомотиву» нужно вернуть Семина. Чемпионат деградировал, он снова актуален»

Уткин: «Локомотиву» нужно вернуть Семина. Чемпионат деградировал, он снова актуален»

6 сентября 2022, 11:41
18

Блогер Василий Уткин считает, что «Локомотив» должен вернуть Юрия Семина на пост главного тренера клуба.

«Конечно, нужно вернуть Семина в «Локомотив». Чемпионат России уже вполне достаточно деградировал. Юрий Павлович снова актуален.

Да, к этому привело не развитие чемпионата, национального футбола и прочее, а совершенно обратный процесс», – написал Уткин в телеграме.

  • «Локомотив» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Вчера московский клуб отправил в отставку Марвина Комппера.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (18)
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Красногорск_Фан
1662454455
Хм.. Фергюссон с Пеле тоже еще очень даже живы. И Газзаев. Так до ретрочемпионата не далеко.
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Vitaga
1662454705
.....ппц выглядит как огромный болт в сторону Шпалыча
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3meeeD
1662454850
Он типо подъе5ал Шпалого?)
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Bozigit
1662457094
Все верно
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BRO_football
1662458059
Сёмин, конечно, хороший тренер для Локомотива, но клубу действительно пора отказаться от него. Вся эта тренерская чехарда с Юрием Сёминым, которая длится с 1986 года!!! (тогда Юрий Сёмин в первый раз стал главным тренером Локомотива) клуб явно не красит. И всё идёт по одной и той же схеме: 1. Приходит Сёмин и у клуба улучшаются результаты 2. Со временем у клуба ухудшаются результаты и Сёмина увольняют 3. Руководство клуба пробует несколько новых тренеров, каждый из которых работает меньше года, потому что клуб продолжает играть плохо 4. Приходит решение, что лучше Сёмина никого нет и возвращаются к первому пункту.
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sined1951
1662459873
Нормальное предложение, Семин выведет Локо из кризиса.
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Plyash
1662465695
Сёмину в современном футболе делать нечего.Вспомните его присутствие в Ростове.Он привык,как тренер,что игроки коучу в рот заглядывают,улыбаются за место в основе,а админы послушно выделяют финансы на все его прихоти.Но реалии уже совершенно другие,поэтому будущего у нашего Шпалыча нет,кроме очередного конфуза.Пусть лучше почивает на уже завоёваных лаврах.
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Vitaga
1662635237
все эти игры с назначением и снятием тренера - я про достаточно успешных тренеров - результат интриг вокруг финансовых махинаций. успешный клуб у нас привлекает и инвесторов и зарабатывает сам. финансовые потоки растут чем более клуб успешен. ессно появляются жучки что хотят присосаться или же начинают расти аппетиты существующих прилипал. всем им глубоко до фонаря спортивная составляющая и фанаты - срубить бабла сейчас - это их цель или же из-за недостатка ума или непонимания самого футбола - они ломают работающую схему - во главе которой стоит ТРЕНЕР. в итоге мы видим что мы видим
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