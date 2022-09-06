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    Уткин: «Локомотиву» нужно вернуть Семина. Чемпионат деградировал, он снова актуален»

    Блогер Василий Уткин считает, что «Локомотив» должен вернуть Юрия Семина на пост главного тренера клуба.

    «Конечно, нужно вернуть Семина в «Локомотив». Чемпионат России уже вполне достаточно деградировал. Юрий Павлович снова актуален.

    Да, к этому привело не развитие чемпионата, национального футбола и прочее, а совершенно обратный процесс», – написал Уткин в телеграме.

    • «Локомотив» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Вчера московский клуб отправил в отставку Марвина Комппера.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    06.09.2022 11:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +13568

      playsh 10 часов назад

      Сёмину в современном футболе делать нечего.Вспомните его присутствие в Ростове.Он привык,как тренер,что игроки коучу в рот заглядывают,улыбаются за место в основе,а админы послушно выделяют финансы на все его прихоти.Но реалии уже совершенно другие,поэтому будущего у нашего Шпалыча нет,кроме очередного конфуза.Пусть лучше почивает на уже завоёваных лаврах.

      0
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      Рейтинг: +785

      sined1951 12 часов назад

      Нормальное предложение, Семин выведет Локо из кризиса.

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      Рейтинг: +13568

      playsh > sined1951 9 часов назад

      Сёмин выведет - после дождичка,в четверг...

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      Рейтинг: +11871

      BRO_football 12 часов назад

      Сёмин, конечно, хороший тренер для Локомотива, но клубу действительно пора отказаться от него. Вся эта тренерская чехарда с Юрием Сёминым, которая длится с 1986 года!!! (тогда Юрий Сёмин в первый раз стал главным тренером Локомотива) клуб явно не красит. И всё идёт по одной и той же схеме:
      1. Приходит Сёмин и у клуба улучшаются результаты
      2. Со временем у клуба ухудшаются результаты и Сёмина увольняют
      3. Руководство клуба пробует несколько новых тренеров, каждый из которых работает меньше года, потому что клуб продолжает играть плохо
      4. Приходит решение, что лучше Сёмина никого нет и возвращаются к первому пункту.

      1
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      Рейтинг: +5346

      Красногорск_Фан > BRO_football 11 часов назад

      Пункт 2 вы придумали. Последний уход ЮПС никак не был связан с ухудшением результатов.
      4 мая 2018 года Юрий Сёмин продлил контракт с клубом по схеме «1+1».
      22 мая 2019 года Юрий Сёмин в шестой раз в карьере выиграл Кубок России. 6 июля 2019 года Юрий Сёмин в третий раз выиграл Суперкубок России.
      14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» принял решение не продлевать контракт Сёмина, который истекает 31 мая. Таким образом тренер в очередной раз покинул команду, которая на тот момент располагалась на втором месте в турнирной таблице (там же его и закончила).

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      Рейтинг: +5346

      Красногорск_Фан > BRO_football 11 часов назад

      И до этого низкие результаты к ЮПС отношения не имеют. это 6 лет правления Смородины которая приходила к тренерам и говорила "в атаке играйте пошире, в защите поуже". Словом лезла не в свое дело. А ЮПС при ней руководил командой год. 2 года строится нормальная команда. Минимум.

      1
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      Рейтинг: +5346

      Красногорск_Фан > BRO_football 11 часов назад

      Что касается новых тренеров? Вам ребрендинг устроят. Будете не ЦСКА а ФК "Колосок", будете бегать в форме голубого цвета и символом вам сделают лягушку или хорька. Обрадуетесь? Да ни фига. Вот и ЮПС для значительной части болельщиков такая же неотъемлемая часть клуба как паровоз, черкизон, цвета команды. А новый тренер если не из своих лишь временно приехал за длинным рублем. Разное отношение.

      1
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      Рейтинг: +5346

      Красногорск_Фан > BRO_football 11 часов назад

      Я может многословен. Но вы взялись комментировать не полностью погруженным в дела команды. Последний уход ЮПС был связан не с плохими результатами, они были отличными. С тем что пришла команда чудотворцев заявившая что за 5 лет возьмем Лигу чемпионов. И текущие результаты фигня и не предел. Правда, теперь клуб на 9-м месте РПЛ инас дома громит в меньшинстве Ахмат

      2
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      Рейтинг: +2505

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 8 часов назад

      И ещё был уход в сборную, в то время, когда Локо с отрывом лидировал в чемпионате.

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      Рейтинг: +5346

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 8 часов назад

      Еще был Кортес Батишта который лишь свистулькой остановил Семинский Локо в плэй-офф ЛЧ. Да много всего было.

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      Рейтинг: +2505

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 8 часов назад

      Это который с Монако судил?

      Такого беспредела даже газовые судьи не творили)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +11871

      BRO_football > Красногорск_Фан 7 часов назад

      Ну может вот только в последнем сезоне непонятно что произошло и Сёмина уволили не заслуженно. А в остальном для людей не следящих активно за ситуацией в Локомотиве создаётся именно такое впечатление по смене тренеров, которое я описал.
      Делать главного тренера неотъемлемой частью клуба это не правильно. Потому что тренер не вечен, годы берут своё и рано или поздно тренера надо будет поменять. Поэтому игрокам и руководству клуба надо учиться адаптироваться под разных тренеров, под разный стиль игры.
      Вот вы привели в пример мой ЦСКА. А у нас с уходом хорошего тренера, который принёс много трофеев (Слуцкого) ,тоже начались проблемы в клубе и тренерская чехарда. Но никто не ноет, что надо вернуть Слуцкого или даже Газаева! Стараемся играть да

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      Рейтинг: +5346

      Красногорск_Фан > BRO_football 6 часов назад

      Не могу согласиться с тем что все болельщики ЦСКА считают Слуцкого хорошим тренером. У меня есть давние друзья из вашей среды. Не буду их цитировать. Сплошной негатив. Часть считает - ок. А может потому и не ноют, что это ваше частное мнение. Кроме того, Леня ушел после длительного спада в результатах. Но я, как вы справедливо написали, в деталях не в курсе что у вас происходит. Желаю удачи с Федотовым. Он внушил много надежд и оптимизма на конкуренцию с Зенитом в этом или следующем сезоне.

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      Рейтинг: +1951

      Bozigit 12 часов назад

      Все верно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      3meeeD 13 часов назад

      Он типо подъе5ал Шпалого?)

      2
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      Рейтинг: +1981

      Vitaga 13 часов назад

      .....ппц выглядит как огромный болт в сторону Шпалыча

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      Рейтинг: +5346

      Красногорск_Фан 13 часов назад

      Хм.. Фергюссон с Пеле тоже еще очень даже живы. И Газзаев. Так до ретрочемпионата не далеко.

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