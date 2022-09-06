Уткин: «Локомотиву» нужно вернуть Семина. Чемпионат деградировал, он снова актуален»

Блогер Василий Уткин считает, что «Локомотив» должен вернуть Юрия Семина на пост главного тренера клуба.

«Конечно, нужно вернуть Семина в «Локомотив». Чемпионат России уже вполне достаточно деградировал. Юрий Павлович снова актуален.

Да, к этому привело не развитие чемпионата, национального футбола и прочее, а совершенно обратный процесс», – написал Уткин в телеграме.