Уткин: «Локомотиву» нужно вернуть Семина. Чемпионат деградировал, он снова актуален»

Блогер Василий Уткин считает, что «Локомотив» должен вернуть Юрия Семина на пост главного тренера клуба.
«Конечно, нужно вернуть Семина в «Локомотив». Чемпионат России уже вполне достаточно деградировал. Юрий Павлович снова актуален.
Да, к этому привело не развитие чемпионата, национального футбола и прочее, а совершенно обратный процесс», – написал Уткин в телеграме.
- «Локомотив» идет на 9-м месте в РПЛ.
- Вчера московский клуб отправил в отставку Марвина Комппера.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина