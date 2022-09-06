Тренер «Оренбурга»: «В «Зените» можно указать на любого игрока и забрать его»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о «Зените».

«Где легче тренировать – в «Оренбурге» или «Зените»? Я бы тоже сказал, что в «Зените». И даже согласен, что это логично: можно указать на любого футболиста и забрать его.

Но давайте представим: вы заходите в раздевалку, а там сидят 20 звeзд-миллионеров. Вы говорите Малкому: «Сегодня не играешь». Он отвечает: «Окей». Одна игра – ничего страшного. А если так сделать три раза подряд, что он будет делать? Психовать.

Мои молодые парни, если не сыграют три-четыре игры, это примут. Если ко мне сейчас придeт президент «ПСЖ» и скажет «приходи тренировать», я с радостью соглашусь.

Но потом я приду в раздевалку, а там Мбаппе, Неймар, Месси. И я такой: «Извини, Лео, сегодня не играешь». Он пальцем покрутит: «Марцел, ты сумасшедший? Не знаешь кто я?».

В больших раздевалках нет игроков – там есть эго. Поэтому нужно быть не только тренером, но ещe и психологом. Мало купить Халка – нужно уметь с ним разговаривать. Уж тем более, когда в команде много латиноамериканцев, как в «Зените». У них же менталитет кардинально отличается от российского.

Так что Семак в «Зените» – превосходный психолог», – сказал Личка.