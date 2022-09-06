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    Тренер «Оренбурга»: «В «Зените» можно указать на любого игрока и забрать его»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о «Зените».

    «Где легче тренировать – в «Оренбурге» или «Зените»? Я бы тоже сказал, что в «Зените». И даже согласен, что это логично: можно указать на любого футболиста и забрать его.

    Но давайте представим: вы заходите в раздевалку, а там сидят 20 звeзд-миллионеров. Вы говорите Малкому: «Сегодня не играешь». Он отвечает: «Окей». Одна игра – ничего страшного. А если так сделать три раза подряд, что он будет делать? Психовать.

    Мои молодые парни, если не сыграют три-четыре игры, это примут. Если ко мне сейчас придeт президент «ПСЖ» и скажет «приходи тренировать», я с радостью соглашусь.

    Но потом я приду в раздевалку, а там Мбаппе, Неймар, Месси. И я такой: «Извини, Лео, сегодня не играешь». Он пальцем покрутит: «Марцел, ты сумасшедший? Не знаешь кто я?».

    В больших раздевалках нет игроков – там есть эго. Поэтому нужно быть не только тренером, но ещe и психологом. Мало купить Халка – нужно уметь с ним разговаривать. Уж тем более, когда в команде много латиноамериканцев, как в «Зените». У них же менталитет кардинально отличается от российского.

    Так что Семак в «Зените» – превосходный психолог», – сказал Личка.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.09.2022 08:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5916

      Давид59 15 часов назад

      Помню Спалетти заменил Халка, так после этого тот заявил, что раздумывает об уходе. После этого Лучано его менял только по просьбе самого Халка.

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