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    Погба перенесет операцию на мениске, но успеет восстановиться до ЧМ-2022

    Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба согласился на хирургическое вмешательство в связи с травмой мениска.

    Новые обследования показали, что консервативное лечение дало плохие результаты, поэтому 29-летний футболист решил перенести операцию.

    Несмотря на предыдущие прогнозы, это не помешает французу сыграть на ЧМ-2022 – на восстановление ему потребуется около шести недель.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    05.09.2022 20:19
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