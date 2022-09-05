Погба перенесет операцию на мениске, но успеет восстановиться до ЧМ-2022

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба согласился на хирургическое вмешательство в связи с травмой мениска.

Новые обследования показали, что консервативное лечение дало плохие результаты, поэтому 29-летний футболист решил перенести операцию.

Несмотря на предыдущие прогнозы, это не помешает французу сыграть на ЧМ-2022 – на восстановление ему потребуется около шести недель.