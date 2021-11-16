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    Погба не сыграет на ЧМ-2022, если сделает операцию на мениске. Он ищет иные методы лечения

    Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба рискует пропустить ЧМ-2022 из-за травмы.

    По информации La Gazzetta dello Sport, в случае проведения операции на поврежденном мениске восстановление француза займет от трех до пяти месяцев. В таком случае игрок пропустит чемпионат мира.

    Погба очень хочет попасть на турнир, поэтому другие способы лечения, которые позволят восстановиться быстрее.

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    Источник: GIFN

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1462

      Marley Bob 14 минут назад

      От травм,конечно,никто не застрахован,но все шло к тому,что Погба так и не реализует даже наполовину того,что ему дано.слишком много времени растрачено на все что можно,кроме самого футбола.

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