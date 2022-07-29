Погба не сыграет на ЧМ-2022, если сделает операцию на мениске. Он ищет иные методы лечения

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба рискует пропустить ЧМ-2022 из-за травмы.

По информации La Gazzetta dello Sport, в случае проведения операции на поврежденном мениске восстановление француза займет от трех до пяти месяцев. В таком случае игрок пропустит чемпионат мира.

Погба очень хочет попасть на турнир, поэтому другие способы лечения, которые позволят восстановиться быстрее.

Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Он подписал контракт до 2026 года.

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