Погба не сыграет на ЧМ-2022, если сделает операцию на мениске. Он ищет иные методы лечения

От травм,конечно,никто не застрахован,но все шло к тому,что Погба так и не реализует даже наполовину того,что ему дано.слишком много времени растрачено на все что можно,кроме самого футбола.
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба рискует пропустить ЧМ-2022 из-за травмы.
По информации La Gazzetta dello Sport, в случае проведения операции на поврежденном мениске восстановление француза займет от трех до пяти месяцев. В таком случае игрок пропустит чемпионат мира.
Погба очень хочет попасть на турнир, поэтому другие способы лечения, которые позволят восстановиться быстрее.
- Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» этим летом.
- Он подписал контракт до 2026 года.
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