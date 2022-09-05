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В ЦСКА объяснили, почему отзаявили Мухина

5 сентября 2022, 18:18
7

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объяснил, почему московский клуб исключил полузащитника Максима Мухина из заявки на сезон РПЛ.

«Это технический перенос футболиста из одного списка в другой, который невозможно провести без «отзаявки». Дело в том, что по регламенту Кубка России на поле могут находиться одновременно не более пяти футболистов не из списка 3A.

У ЦСКА в списке 3A заявлены в настоящий момент 18 футболистов при семи свободных слотах. При этом в списке 3B, например, очевидные игроки первой команды Мухин и Яковлев.

Поэтому за счeт технического переноса футболистов из одного списка в другой у тренерского штаба появляется больше возможностей по формированию состава на кубковые матчи.

Поэтому просим болельщиков не беспокоиться. Вслед за Максимом клуб собирается провести такую же процедуру и с Владиславом Яковлевым», — сказал Брейдо.

  • Мухин провел 7 матчей в этом сезоне РПЛ.
  • Он остался в запасе ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мухин Максим
Комментарии (7)
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ALEX ML
1662392577
бред какой то
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mab1011
1662396286
Умом Россию не понять...
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JTherry
1662399444
"списки ЗА и ЗВ" - кто-нибудь понял, что это такое..?)
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Vitaga
1662400553
какие то непонятные отмазки. какие то списки - про которые никто из обычных людей так ничего и не понял. сам мухин производит впечатление ангажированного игрока. ничем не выделяется. часто косячит. в сборную попал по непонятному отбору так как уровню сборной ну никак не тянет
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GM
1662401409
Регламент РПЛ: "12.9. Для участия в Чемпионате в сезоне Клуб сможет единовременно зарегистрировать: - по форме «3А» не более 28 футболистов, в том числе не более 8 «легионеров», не менее 6 (шести) доморощенных футболистов (в случае отсутствия в заявке Клуба указанного обязательного количества доморощенных футболистов, квота заявляемых по списку «3А» футболистов соответственно уменьшается до 27 – 22 футболиста). - по форме №3В не более 30 футболистов, родившихся не ранее 01.01. 2000 г. Общее количество единовременно заявляемых по спискам №3А и №3В легионеров не должно превышать 8 (восьми). "
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