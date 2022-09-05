В ЦСКА объяснили, почему отзаявили Мухина

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объяснил, почему московский клуб исключил полузащитника Максима Мухина из заявки на сезон РПЛ.
«Это технический перенос футболиста из одного списка в другой, который невозможно провести без «отзаявки». Дело в том, что по регламенту Кубка России на поле могут находиться одновременно не более пяти футболистов не из списка 3A.
У ЦСКА в списке 3A заявлены в настоящий момент 18 футболистов при семи свободных слотах. При этом в списке 3B, например, очевидные игроки первой команды Мухин и Яковлев.
Поэтому за счeт технического переноса футболистов из одного списка в другой у тренерского штаба появляется больше возможностей по формированию состава на кубковые матчи.
Поэтому просим болельщиков не беспокоиться. Вслед за Максимом клуб собирается провести такую же процедуру и с Владиславом Яковлевым», — сказал Брейдо.
- Мухин провел 7 матчей в этом сезоне РПЛ.
- Он остался в запасе ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).