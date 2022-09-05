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    В ЦСКА объяснили, почему отзаявили Мухина

    Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объяснил, почему московский клуб исключил полузащитника Максима Мухина из заявки на сезон РПЛ.

    «Это технический перенос футболиста из одного списка в другой, который невозможно провести без «отзаявки». Дело в том, что по регламенту Кубка России на поле могут находиться одновременно не более пяти футболистов не из списка 3A.

    У ЦСКА в списке 3A заявлены в настоящий момент 18 футболистов при семи свободных слотах. При этом в списке 3B, например, очевидные игроки первой команды Мухин и Яковлев.

    Поэтому за счeт технического переноса футболистов из одного списка в другой у тренерского штаба появляется больше возможностей по формированию состава на кубковые матчи.

    Поэтому просим болельщиков не беспокоиться. Вслед за Максимом клуб собирается провести такую же процедуру и с Владиславом Яковлевым», — сказал Брейдо.

    • Мухин провел 7 матчей в этом сезоне РПЛ.
    • Он остался в запасе ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.09.2022 18:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1463

      GM 8 часов назад

      Регламент РПЛ:
      "12.9. Для участия в Чемпионате в сезоне Клуб сможет единовременно зарегистрировать:
      - по форме «3А» не более 28 футболистов, в том числе не более 8 «легионеров», не менее 6 (шести) доморощенных футболистов (в случае отсутствия в заявке Клуба указанного обязательного количества доморощенных футболистов, квота заявляемых по списку «3А» футболистов соответственно уменьшается до 27 – 22 футболиста).
      - по форме №3В не более 30 футболистов, родившихся не ранее 01.01. 2000 г.
      Общее количество единовременно заявляемых по спискам №3А и №3В легионеров не должно превышать 8 (восьми). "

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      Рейтинг: +1977

      Vitaga 9 часов назад

      какие то непонятные отмазки. какие то списки - про которые никто из обычных людей так ничего и не понял. сам мухин производит впечатление ангажированного игрока. ничем не выделяется. часто косячит. в сборную попал по непонятному отбору так как уровню сборной ну никак не тянет

      0
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      Рейтинг: +207

      RdAMR10 > Vitaga 7 часов назад

      Регламент просто почитайте повнимательнее)

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      Рейтинг: +25318

      JTherry 9 часов назад

      "списки ЗА и ЗВ" - кто-нибудь понял, что это такое..?)

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      Рейтинг: +299

      mab1011 10 часов назад

      Умом Россию не понять...

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      Рейтинг: +2453

      ALEX ML 11 часов назад

      бред какой то

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