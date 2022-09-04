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    «Спартак» не может выиграть у «Зенита» 11 матчей подряд

    «Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ – 2:1.

    Московская команда не может выиграть у петербуржцев на протяжении 11 встреч подряд.

    Последний раз «Спартак» побеждал «Зенит» в 2017 году, когда стал чемпионом РПЛ. С тех пор «Зенит» семь раз выиграл и еще четырежды команды сыграли вничью.

    Следующий матч «Спартака» и «Зенита» пройдет 28 сентября в рамках Кубка России.

    «Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.09.2022 22:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11

      Палычвсех 2 часа назад

      и больше никогда не выиграет, сто процентов

      0
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      Рейтинг: +1407

      Toomans 7 часов назад

      Как говорил Соломон - все прошло, и это пройдет. А пока радуемся очередной волевой победе! Будет что вспомнить!

      1
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      Рейтинг: +17002

      paracetamol 7 часов назад

      Задача свиней - поставлять бекон, а спама - очки Зениту. За счет этого и существуют!

      1
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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 7 часов назад

      Не Боги горшки обжигают и Абаскаль за этот сезон ( 5 игр ) сообразит , что не стоит с Зенитом играть как с Факелом.
      Надо не только игроков поменять ( Умярова, Игнатова и Денисова ) , но и тактику изменить.
      Молодой ешо. Пусть учится на ошибках.

      0
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      Рейтинг: +17002

      paracetamol > Алексей З 7 часов назад

      Абаскаль не на сезон, а до Нового года!

      2
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      Рейтинг: +168

      гууд > paracetamol 7 часов назад

      а может до следующей игры) вчера федук , сегодня лукойл, завтра роснефть, после завтра ТНК )

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      Рейтинг: +1371

      Mariner > гууд 7 часов назад

      Лучше ПТК ))))

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      Рейтинг: +17002

      paracetamol 7 часов назад

      СПАМ - отличный поставщик очков Зениту для чемпионства!

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      Рейтинг: +39114

      Project Бабангида 8 часов назад

      может это миф или легенда, но помню дед мне рассказывал что своими глазами видел как спартак зенит обыгрывал

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      Рейтинг: +11611

      Алексей З > Project Бабангида 7 часов назад

      Твой дед помер , когда Зенит ещё выигрывать не начинал. Ваша новейшая Газпромовская история началась в 2005 году .
      Где вы были до этого, клоун ?

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      Рейтинг: +39114

      Project Бабангида > Алексей З 7 часов назад

      чудик, залезь в скорлупу и не высовывайся. мой дед на спор твоего фофанам усыпил когда Кубань в 15м год Спартак 3:0 отмусолила

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