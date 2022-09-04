«Спартак» не может выиграть у «Зенита» 11 матчей подряд

«Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ – 2:1.

Московская команда не может выиграть у петербуржцев на протяжении 11 встреч подряд.

Последний раз «Спартак» побеждал «Зенит» в 2017 году, когда стал чемпионом РПЛ. С тех пор «Зенит» семь раз выиграл и еще четырежды команды сыграли вничью.

Следующий матч «Спартака» и «Зенита» пройдет 28 сентября в рамках Кубка России.

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение