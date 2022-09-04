«Оренбург»: «Мы в сложном положении. Живем как цыгане. Кому и зачем это надо?»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин раскритиковал календарь команды. Ему не нравятся гостевые матчи.

«Нас поставили в сложное положение. В последнее время мы живем как цыгане. Переезжаем из города в город. После «Локомотива» улетели не домой, а к «Ахмату». Два дня затрат на гостиницы и прочее. Вне домашних условий трудно организовать восстановительный и тренировочный процесс. Мы были вынуждены разорвать команду: часть поехала в Оренбург, часть – в Грозный. Команда вернулась менее чем за двое суток до матча с «Химками».

Но на этом наши приключения не закончатся. Затем мы летим на матч с «Зенитом», потом будем вынуждены лететь на игру с «Ростовом», потом мы снова не сможем вернуться домой, а полетим в Нижний Новгород. Из‑за этого у нас много травмированных футболистов, потому что нет нормального восстановительного процесса. Кто это придумал?

Я проанализировал календарь других команд и взял дату до 18 сентября. 10 клубов играли шесть домашних матчей и шесть выездных. Мы же в 12 стартовых матчах сезона проведем только четыре домашних игры. Отсюда у меня вопрос: кто распорядился и принял такие решения в РФС. У «Ростова», например, будет четыре выездных и восемь домашних матча. И это когда идет формирование команд.

Кому это надо? Зачем это нужно делать? Я предельно возмущен этим вопросом! Мы приняли к исполнению график игр чемпионата, но когда начали в ручном режиме рассовывать кубковые матчи, то когда я узнал, был вне себя! Нам опять поставили две первых игры выездные. Есть же принципы: игра дома, затем игра на выезде. Кому это непонятно?!

У нас аэропорт начал работать 1 сентября. До этого мы вынуждены были совершать поездки в Краснодар и Ростов через Уфу или Орск – это более 300 км на автобусе, сесть на самолет, прилететь в Ставрополь, затем там сесть и шесть–семь часов ехать. Так что никаким компьютером при составлении расписания и не пахнет.

Но там же все «великие». Это всe делается в угоду так называемым… РФС – это объединение равноправных субъектов. Возникает вопрос: почему это сделали. Я предельно возмущен этим!» – сказал Еремякин.