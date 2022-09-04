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    «Оренбург»: «Мы в сложном положении. Живем как цыгане. Кому и зачем это надо?»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин раскритиковал календарь команды. Ему не нравятся гостевые матчи.

    «Нас поставили в сложное положение. В последнее время мы живем как цыгане. Переезжаем из города в город. После «Локомотива» улетели не домой, а к «Ахмату». Два дня затрат на гостиницы и прочее. Вне домашних условий трудно организовать восстановительный и тренировочный процесс. Мы были вынуждены разорвать команду: часть поехала в Оренбург, часть – в Грозный. Команда вернулась менее чем за двое суток до матча с «Химками».

    Но на этом наши приключения не закончатся. Затем мы летим на матч с «Зенитом», потом будем вынуждены лететь на игру с «Ростовом», потом мы снова не сможем вернуться домой, а полетим в Нижний Новгород. Из‑за этого у нас много травмированных футболистов, потому что нет нормального восстановительного процесса. Кто это придумал?

    Я проанализировал календарь других команд и взял дату до 18 сентября. 10 клубов играли шесть домашних матчей и шесть выездных. Мы же в 12 стартовых матчах сезона проведем только четыре домашних игры. Отсюда у меня вопрос: кто распорядился и принял такие решения в РФС. У «Ростова», например, будет четыре выездных и восемь домашних матча. И это когда идет формирование команд.

    Кому это надо? Зачем это нужно делать? Я предельно возмущен этим вопросом! Мы приняли к исполнению график игр чемпионата, но когда начали в ручном режиме рассовывать кубковые матчи, то когда я узнал, был вне себя! Нам опять поставили две первых игры выездные. Есть же принципы: игра дома, затем игра на выезде. Кому это непонятно?!

    У нас аэропорт начал работать 1 сентября. До этого мы вынуждены были совершать поездки в Краснодар и Ростов через Уфу или Орск – это более 300 км на автобусе, сесть на самолет, прилететь в Ставрополь, затем там сесть и шесть–семь часов ехать. Так что никаким компьютером при составлении расписания и не пахнет.

    Но там же все «великие». Это всe делается в угоду так называемым… РФС – это объединение равноправных субъектов. Возникает вопрос: почему это сделали. Я предельно возмущен этим!» – сказал Еремякин.

    • Ранее Еремякин пожаловался, что календарь других команд более удобен, чем у «Оренбурга».
    • В РПЛ удивлены недовольством «Оренбурга».
    • На выезде в Грозном, о котором говорит Еремякин, «Оренбург» уступил «Ахмату» в Кубке России (1:3).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2022 00:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 20 часов назад

      Нормальный календарь.
      Ваши три победы добыты все дома над прямыми конкурентами. Сумели сделать очковый запас. Что же этим фактом не возмущаетесь ?
      Дали бы вам дома Спартака, Газпрома и армейцев, где бы были ?
      Что касается транспортных неудобств , то огромный призовой фонд чемпа и Кубка, с лихвой компенсируют затраты.

      0
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      Рейтинг: +4181

      ААМ 21 час назад

      Жаль Оренбург команду края, где растёт лучшая пшеница в мире.

      0
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      Рейтинг: +2756

      Play 21 час назад

      При любом календаре, каждая команда РПЛ играет за сезон 15 матчей на выезде и 15 дома, если где-то вы играете три гостевых матча подряд, то где-то будет играть три домашних подряд. В чём проблема?

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      Рейтинг: +16730

      ilichkadr > Play 21 час назад

      Россия не Германия, где можно ездить на игру на самокате. Три гостевых матча подряд к примеру у Ростова: Урал, Ахмат, Зенит. При желании можно и московским командам придумать турне: Ахмат, Урал, Ростов.
      P.S. Прав Еремякин, головой надо думать. а не пятой точкой.

      0
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      Рейтинг: +16730

      ilichkadr > ScarlettOgusania 18 часов назад

      Чувачок, ты об чём кукарекаешь? Намекаешь, что выше Москвы только солнце, трогать низяяя, а ScarlettOgusania?

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      Рейтинг: +317

      ScarlettOgusania > ilichkadr 15 часов назад

      Кукарекают на этом сайте такие вот "чувачки", вроде тебя пенс с погонами)

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      Рейтинг: +49

      odessakmv 4 сентября, 02:14

      чего ныть-то? потом будет домашняя серия.... и еще, товаристц президент, а Вы за календарь голосовали? наверное же "за"???

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      Рейтинг: +1008

      inzek 4 сентября, 01:44

      ну видимо кому то это надо, раз болельщиков без фануйди и пиво на трибунах не разрешают. хотя это касается все клубы.

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