Широков готов играть в Медиалиге

Экс-капитан сборной России Роман Широков не исключил свое участие в Медиалиге.
– Есть мысли вернуться в футбол после такого?
– Нет, я в 2016-м закончил.
– А как вы смотрите на идею создания лиги ветеранов?
– Не знаю, мне кажется, не пойдет. Ну там один, может два матча в год, а лига... Не знаю, тяжело мне судить.
– А что скажете о медийной лиге?
– Медийная лига есть. Сейчас и посмотрим. Там второй сезон. Как раз команда РФС будет участвовать и еще кто-то.
– Можно ли будет вас там увидеть в будущем?
– Если пригласят, если я буду соответствовать стандартам, то, наверное, можно сыграть. У нас сильнейшая команда.
- Широкову в июле исполнился 41 год.
- Большую часть карьеры он провел в «Зените» (2008-2014).
Источник: «Спорт-Экспресс»