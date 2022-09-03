Широков готов играть в Медиалиге

Экс-капитан сборной России Роман Широков не исключил свое участие в Медиалиге.

– Есть мысли вернуться в футбол после такого?

– Нет, я в 2016-м закончил.

– А как вы смотрите на идею создания лиги ветеранов?

– Не знаю, мне кажется, не пойдет. Ну там один, может два матча в год, а лига... Не знаю, тяжело мне судить.

– А что скажете о медийной лиге?

– Медийная лига есть. Сейчас и посмотрим. Там второй сезон. Как раз команда РФС будет участвовать и еще кто-то.

– Можно ли будет вас там увидеть в будущем?

– Если пригласят, если я буду соответствовать стандартам, то, наверное, можно сыграть. У нас сильнейшая команда.