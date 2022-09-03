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    Широков готов играть в Медиалиге

    Экс-капитан сборной России Роман Широков не исключил свое участие в Медиалиге.

    – Есть мысли вернуться в футбол после такого?

    – Нет, я в 2016-м закончил.

    – А как вы смотрите на идею создания лиги ветеранов?

    – Не знаю, мне кажется, не пойдет. Ну там один, может два матча в год, а лига... Не знаю, тяжело мне судить.

    – А что скажете о медийной лиге?

    Медийная лига есть. Сейчас и посмотрим. Там второй сезон. Как раз команда РФС будет участвовать и еще кто-то.

    – Можно ли будет вас там увидеть в будущем?

    Если пригласят, если я буду соответствовать стандартам, то, наверное, можно сыграть. У нас сильнейшая команда.

    • Широкову в июле исполнился 41 год.
    • Большую часть карьеры он провел в «Зените» (2008-2014).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2022 12:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13552

      playsh 3 сентября, 16:50

      Этому уроду играть в колонии надо,от детей подальше...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12043

      ВетеR 3 сентября, 14:48

      В цирке ему играть

      1
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