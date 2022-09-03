Обамеянг попрощался с болельщиками «Барселоны»

Новичок «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к фанатам «Барселоны» в связи со сменой команды.

«Кулес, я провел с вами шесть месяцев. Но такое ощущение, что прошло шесть лет. Вся любовь, которую я получил, неописуема, особенно в эти дни.

Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь на скорую встречу. Спасибо, семья!» – написал 33-летний футболист в соцсетях.