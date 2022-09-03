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    Обамеянг попрощался с болельщиками «Барселоны»

    Новичок «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к фанатам «Барселоны» в связи со сменой команды.

    «Кулес, я провел с вами шесть месяцев. Но такое ощущение, что прошло шесть лет. Вся любовь, которую я получил, неописуема, особенно в эти дни.

    Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь на скорую встречу. Спасибо, семья!» – написал 33-летний футболист в соцсетях.

    • Обамеянг выступал за «Барсу» с января 2022 года.
    • Он забил 13 голов и сделал 1 ассист в 24 матчах.
    • «Челси» заплатил за форварда 12 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга

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    03.09.2022 09:09
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