Обамеянг попрощался с болельщиками «Барселоны»

Новичок «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к фанатам «Барселоны» в связи со сменой команды.
«Кулес, я провел с вами шесть месяцев. Но такое ощущение, что прошло шесть лет. Вся любовь, которую я получил, неописуема, особенно в эти дни.
Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь на скорую встречу. Спасибо, семья!» – написал 33-летний футболист в соцсетях.
- Обамеянг выступал за «Барсу» с января 2022 года.
- Он забил 13 голов и сделал 1 ассист в 24 матчах.
- «Челси» заплатил за форварда 12 миллионов евро.
Источник: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга