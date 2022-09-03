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Обамеянг попрощался с болельщиками «Барселоны»

3 сентября 2022, 09:09

Новичок «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к фанатам «Барселоны» в связи со сменой команды.

«Кулес, я провел с вами шесть месяцев. Но такое ощущение, что прошло шесть лет. Вся любовь, которую я получил, неописуема, особенно в эти дни.

Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь на скорую встречу. Спасибо, семья!» – написал 33-летний футболист в соцсетях.

  • Обамеянг выступал за «Барсу» с января 2022 года.
  • Он забил 13 голов и сделал 1 ассист в 24 матчах.
  • «Челси» заплатил за форварда 12 миллионов евро.

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Источник: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Челси Обамеянг Пьер-Эмерик
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