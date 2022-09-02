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    95-летний Симонян рассказал анекдот про умершего футболиста

    Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян присутствовал на ретроматче против «Зенита» (2:1).

    После игры он общался с другими зрителями. Например, он рассказал анекдот про умершего футболиста. Он следующий.

    Были два приятеля футболиста, один из которых умер. Другому снится сон:

    – Паш, как ты там на том свете?

    – Знаешь, ничего. Вчера играли со сборной ада. Я играл за сборную рая. Выиграли 2:1, я забил решающий гол.

    – Поздравляю тебя! Скажи, а обо мне там знают?

    – Конечно! В среду ты стартовом составе.

    • 95-летний Симонян забил за «Спартак» 160 голов.
    • Он не только играл за «Спартак», но и тренировал его.
    • Симонян сейчас занимает пост вице-президента РФС.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    02.09.2022 22:48
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