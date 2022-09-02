95-летний Симонян рассказал анекдот про умершего футболиста

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян присутствовал на ретроматче против «Зенита» (2:1).

После игры он общался с другими зрителями. Например, он рассказал анекдот про умершего футболиста. Он следующий.

Были два приятеля футболиста, один из которых умер. Другому снится сон:

– Паш, как ты там на том свете?

– Знаешь, ничего. Вчера играли со сборной ада. Я играл за сборную рая. Выиграли 2:1, я забил решающий гол.

– Поздравляю тебя! Скажи, а обо мне там знают?

– Конечно! В среду ты стартовом составе.