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    Гогниев: «Моя идеология – игра в атаку, доминирование. «Химки» будут разыгрывать мяч на чужой половине»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев дал комментарий после назначения.

    «Благодарю руководство клуба за доверие и возможность работать в РПЛ. Наш тренерский штаб амбициозен и хочет ставить интересный футбол. Сейчас у «Химок» начинается новая глава. У меня большие задачи, как у тренера, и знаю, что у команды тоже.

    Я хочу, чтобы каждый футболист стал сильнее индивидуально. Вижу огромный потенциал в команде и большое желание ребят играть. В «Химках» собрался хороший коллектив, я многих знаю, знаком лично, а со многими ещe предстоит познакомиться. Моя основная идеология – игра в атаку, чтобы мы доминировали: будем отодвигать мяч от своих ворот и разыгрывать мяч на чужой половине поля. Впереди — вылет в Оренбург, где будем биться только за победу», – сказал Гогниев.

    • Гогниев сменил Николая Писарева.
    • «Химки» идут на 11-м месте в РПЛ.
    • Команда проиграла 4 матча подряд.

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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    02.09.2022 20:35
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100741

      zigbert 3 сентября 2022, 09:44

      Потенциал у команды есть, осталось только мотивировать ее и избавиться от череды поражений - это и есть главная задача тренера.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6018

      Enter2006 > zigbert 3 сентября 2022, 09:52

      Юран это отлично доказал, что действительно потенциал у команды неплохой. Но заиграют ли при ещё одном новом тренере. После ухода Юрана было такое впечатление, что сами игроки начали "сливать" вновь назначенных тренеров, показывая руководству что так делать нельзя, увольнять хорошего тренера из-за хотелок спонсора по своему сыночку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6018

      Enter2006 3 сентября 2022, 08:19

      Ещё бы, "только за победу". Если влетите 5 раз подряд да ещё и от Оренбурга, то задумывайтесь о составе для ФНЛ.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +164

      odessakmv 3 сентября 2022, 02:04

      ... а получится "автобус", но поломанный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14466

      playsh 3 сентября 2022, 00:39

      Не забывай сыночка спонсорского на поле выпускать,а то писец придёт без промедления...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1277

      Sky Spartak 2 сентября 2022, 22:08

      надеюсь он добьёт этот клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2025

      jek718875 2 сентября 2022, 21:54

      Тактика у него понятная, играть без оглядки на свои ворота

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 2 сентября 2022, 21:07

      Немного перефразирую заголовок)))))
      *Гогниев: «Моя идеология – люблю доминирование. «Химки» будут разыгрывать мяч с центра чаще всех в чемпионате»*
      xDDD
      Если честно, очень интересно что получится особенно на послематчевых пресс конференциях))))))))))

      1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 2 сентября 2022, 21:00

      Цирк продолжается!...)))

      2
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      Рейтинг: +5776

      ySS 2 сентября 2022, 20:47

      Потенциал есть. Юран показал. Посмотрим, что получится у этого специалиста.
      Писарева жаль.

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