Гогниев: «Моя идеология – игра в атаку, доминирование. «Химки» будут разыгрывать мяч на чужой половине»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев дал комментарий после назначения.

«Благодарю руководство клуба за доверие и возможность работать в РПЛ. Наш тренерский штаб амбициозен и хочет ставить интересный футбол. Сейчас у «Химок» начинается новая глава. У меня большие задачи, как у тренера, и знаю, что у команды тоже.

Я хочу, чтобы каждый футболист стал сильнее индивидуально. Вижу огромный потенциал в команде и большое желание ребят играть. В «Химках» собрался хороший коллектив, я многих знаю, знаком лично, а со многими ещe предстоит познакомиться. Моя основная идеология – игра в атаку, чтобы мы доминировали: будем отодвигать мяч от своих ворот и разыгрывать мяч на чужой половине поля. Впереди — вылет в Оренбург, где будем биться только за победу», – сказал Гогниев.