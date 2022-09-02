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  • Гогниев: «Моя идеология – игра в атаку, доминирование. «Химки» будут разыгрывать мяч на чужой половине»

Гогниев: «Моя идеология – игра в атаку, доминирование. «Химки» будут разыгрывать мяч на чужой половине»

2 сентября 2022, 20:35
9

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев дал комментарий после назначения.

«Благодарю руководство клуба за доверие и возможность работать в РПЛ. Наш тренерский штаб амбициозен и хочет ставить интересный футбол. Сейчас у «Химок» начинается новая глава. У меня большие задачи, как у тренера, и знаю, что у команды тоже.

Я хочу, чтобы каждый футболист стал сильнее индивидуально. Вижу огромный потенциал в команде и большое желание ребят играть. В «Химках» собрался хороший коллектив, я многих знаю, знаком лично, а со многими ещe предстоит познакомиться. Моя основная идеология – игра в атаку, чтобы мы доминировали: будем отодвигать мяч от своих ворот и разыгрывать мяч на чужой половине поля. Впереди — вылет в Оренбург, где будем биться только за победу», – сказал Гогниев.

  • Гогниев сменил Николая Писарева.
  • «Химки» идут на 11-м месте в РПЛ.
  • Команда проиграла 4 матча подряд.

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Источник: телеграм-канал «Химок»
Россия. Премьер-лига Химки Гогниев Спартак
Комментарии (9)
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ySS
1662140824
Потенциал есть. Юран показал. Посмотрим, что получится у этого специалиста. Писарева жаль.
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Andrew01
1662142076
Немного перефразирую заголовок))))) *Гогниев: «Моя идеология – люблю доминирование. «Химки» будут разыгрывать мяч с центра чаще всех в чемпионате»* xDDD Если честно, очень интересно что получится особенно на послематчевых пресс конференциях))))))))))
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jek718875
1662144859
Тактика у него понятная, играть без оглядки на свои ворота
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Sky Spartak
1662145710
надеюсь он добьёт этот клуб
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Plyash
1662154757
Не забывай сыночка спонсорского на поле выпускать,а то писец придёт без промедления...
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odessakmv
1662159858
... а получится "автобус", но поломанный
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Enter2006
1662182340
Ещё бы, "только за победу". Если влетите 5 раз подряд да ещё и от Оренбурга, то задумывайтесь о составе для ФНЛ.
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zigbert
1662187490
Потенциал у команды есть, осталось только мотивировать ее и избавиться от череды поражений - это и есть главная задача тренера.
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