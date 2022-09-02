Данни рассказал, что мешает его возвращению в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни заявил, что пока не может вернуться в петербургский клуб из-за болезни дочери.

– Когда я закончил карьеру, то думал о том, в каком качестве могу остаться в футболе.

В 2020-м у нас действительно был разговор о моем возвращении в «Зенит» с Александром Медведевым – речь шла о том, чтобы я возглавил академию «Зенита».

Но по состоянию здоровья моей дочки этот вопрос пришлось отложить.

– Алексей Игонин предположил, что к переговорам вы с «Зенитом» можете вернуться как раз во время матча легенд.

– Нет, мы это не обсуждали – все по той же причине. У нее заболевание, которое редко попадается. Оно не требует лечения – но пока наш фокус на здоровье дочери.

Как только в этом плане все наладится – я всегда готов к переговорам. «Зенит» – это мой второй дом, я никогда не закрою эту дверь.