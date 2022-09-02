Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данни рассказал, что мешает его возвращению в «Зенит»

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни заявил, что пока не может вернуться в петербургский клуб из-за болезни дочери.

    – Когда я закончил карьеру, то думал о том, в каком качестве могу остаться в футболе.

    В 2020-м у нас действительно был разговор о моем возвращении в «Зенит» с Александром Медведевым – речь шла о том, чтобы я возглавил академию «Зенита».

    Но по состоянию здоровья моей дочки этот вопрос пришлось отложить.

    Алексей Игонин предположил, что к переговорам вы с «Зенитом» можете вернуться как раз во время матча легенд.

    – Нет, мы это не обсуждали – все по той же причине. У нее заболевание, которое редко попадается. Оно не требует лечения – но пока наш фокус на здоровье дочери.

    Как только в этом плане все наладится – я всегда готов к переговорам. «Зенит» – это мой второй дом, я никогда не закрою эту дверь.

    • Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
    • С командой он выиграл 8 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
    • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

    Новости по теме
    На матчах РПЛ почтут память комментатора Розанова его цитатами
    «Реал» 53 года не побеждает «Барселону» в Кубке Испании на своем поле 1
    ⚽ РПЛ возвращается! «Факел» примет «Химки», «Ростов» и «Локомотив» сыграют завтра, «Сочи» и ЦСКА – в воскресенье 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2022 17:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11