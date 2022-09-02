«Все думали, что это конец совместной истории». Данни в 2015 году мог уйти из «Зенита» в «Аль-Наср»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни вспомнил о несостоявшемся переходе в «Аль-Наср».

– В 2015-м вы созвали пресс-конференцию и объявили, что уходите из «Зенита», но спустя полторы недели продлили контракт. Это был тактический ход?

– Нет, я реально верил в то, что ухожу. Мы никак не могли прийти к общему знаменателю. В клубе мой 35-й номер уже отдали Аршавину – все думали, что это конец совместной истории.

Но через несколько дней, когда я был уже в расположении сборной Португалии, мне позвонил Максим Митрофанов и сказал, что мы сможем договориться на тех условиях, которые устраивали бы всех.

У меня уже был на руках контракт из дубайского «Аль-Насра», но я ни секунды не думал – остался в Питере.