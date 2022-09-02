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    «Все думали, что это конец совместной истории». Данни в 2015 году мог уйти из «Зенита» в «Аль-Наср»

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни вспомнил о несостоявшемся переходе в «Аль-Наср».

    – В 2015-м вы созвали пресс-конференцию и объявили, что уходите из «Зенита», но спустя полторы недели продлили контракт. Это был тактический ход?

    – Нет, я реально верил в то, что ухожу. Мы никак не могли прийти к общему знаменателю. В клубе мой 35-й номер уже отдали Аршавину – все думали, что это конец совместной истории.

    Но через несколько дней, когда я был уже в расположении сборной Португалии, мне позвонил Максим Митрофанов и сказал, что мы сможем договориться на тех условиях, которые устраивали бы всех.

    У меня уже был на руках контракт из дубайского «Аль-Насра», но я ни секунды не думал – остался в Питере.

    • Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
    • С командой он выиграл 8 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
    • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    02.09.2022 16:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8028

      nik55 2 сентября 2022, 17:10

      но я ни секунды не думал – остался в Питере.-----где еще можно получить такие деньги

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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt > nik55 2 сентября 2022, 17:54

      в Дубае. Данни полностью окупил контракт, что можно не скрести зубами услышав его ЗП. Тогда в Спартаке получали не меньше более низкого уровня игроки. Сейчас тоже самое. Кутепов который сидел на лавке поднимал по 3 ляма в месяц и вы до сих пор чему-то удивляетесь

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