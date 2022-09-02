«Все думали, что это конец совместной истории». Данни в 2015 году мог уйти из «Зенита» в «Аль-Наср»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни вспомнил о несостоявшемся переходе в «Аль-Наср».
– В 2015-м вы созвали пресс-конференцию и объявили, что уходите из «Зенита», но спустя полторы недели продлили контракт. Это был тактический ход?
– Нет, я реально верил в то, что ухожу. Мы никак не могли прийти к общему знаменателю. В клубе мой 35-й номер уже отдали Аршавину – все думали, что это конец совместной истории.
Но через несколько дней, когда я был уже в расположении сборной Португалии, мне позвонил Максим Митрофанов и сказал, что мы сможем договориться на тех условиях, которые устраивали бы всех.
У меня уже был на руках контракт из дубайского «Аль-Насра», но я ни секунды не думал – остался в Питере.
- Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
- С командой он выиграл 8 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
- В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.
Источник: Sport24