Вертонген вернулся в Бельгию спустя 19 лет

Центральный защитник Ян Вертонген официально перешел из «Бенфики» в «Андерлехт».
35-летний футболист сменил команду в качестве свободного агента.
Новичок «Андерлехта» заключил контракт до 2024 года и взял 14-й игровой номер.
- Вертонген выступал за «Бенфику» с августа 2020 года.
- В его активе 1 гол и 3 ассиста в 89 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
- Центрбек вернулся в Бельгию спустя 19 лет – в 2003 году он уехал в «Аякс» из академии «Беерсхота».
Источник: сайт «Андерлехта»