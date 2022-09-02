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Вертонген вернулся в Бельгию спустя 19 лет

2 сентября 2022, 15:39

Центральный защитник Ян Вертонген официально перешел из «Бенфики» в «Андерлехт».

35-летний футболист сменил команду в качестве свободного агента.

Новичок «Андерлехта» заключил контракт до 2024 года и взял 14-й игровой номер.

  • Вертонген выступал за «Бенфику» с августа 2020 года.
  • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 89 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
  • Центрбек вернулся в Бельгию спустя 19 лет – в 2003 году он уехал в «Аякс» из академии «Беерсхота».

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Источник: сайт «Андерлехта»
Бельгия. Про-Лига Португалия. Примейра Бенфика Андерлехт Вертонген Ян
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