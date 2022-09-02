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    Мостовой: «Дам фору многим из тех, кто выйдет на поле в матче легенд. Все равно, что не позвали»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об ответном матче легенд «Спартака» и «Зенита».

    «Матч легенд? Где-то прошел слух, что я сейчас нахожусь в какой-то непонятной форме, не знаю, откуда это пошло. Поверьте мне, я фору там многим дам, кто выйдет на поле. Я в прекрасной форме.

    Это не моя тусовка, смысл туда напрашиваться? Не позвали, и мне все равно вообще. Там даже на поле необязательно выходить, можно спокойно посидеть на лавке, покричать и посмеяться. Такой себе уровень. Вообще не расстраиваюсь по этому поводу», — сказал Мостовой.

    • В июле в Санкт-Петербурге сыграли легенды «Зенита» и «Спартака».
    • Тогда петербуржцы победили со счетом 2:0.
    • Сегодня в Москве состоится ответная встреча между командами ветеранов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.09.2022 12:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26

      жемчужина сочи 2 сентября 2022, 13:29

      Уверен, если вы Александр хотя бы год будете молчать и работать над собой, то вы будете востребованы и тренерском деле и в таких матчах.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 2 сентября 2022, 12:40

      Не позвали из-за балабольства, возможно.

      0
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      Рейтинг: +915

      SLADE2019 2 сентября 2022, 12:36

      Александр, с Вашими рассуждениями можно соглашаться, можно их презирать, но то, что Вы как футболист были с большой буквы - это аксиома. А без Вас, спартаковские "легенды" (это Титов, что ли?) в очередной раз пролетят, сомневаться не приходится.

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      Рейтинг: +310

      crf575757 2 сентября 2022, 12:23

      Господи! Да кому ты нужен! Всех грязью обливаешь,чмо лохматое. Поэтому и не зовут,что твои комментарии вызывают только рвотные рефлексы,лузер!!

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