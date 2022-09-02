Мостовой: «Дам фору многим из тех, кто выйдет на поле в матче легенд. Все равно, что не позвали»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об ответном матче легенд «Спартака» и «Зенита».

«Матч легенд? Где-то прошел слух, что я сейчас нахожусь в какой-то непонятной форме, не знаю, откуда это пошло. Поверьте мне, я фору там многим дам, кто выйдет на поле. Я в прекрасной форме.

Это не моя тусовка, смысл туда напрашиваться? Не позвали, и мне все равно вообще. Там даже на поле необязательно выходить, можно спокойно посидеть на лавке, покричать и посмеяться. Такой себе уровень. Вообще не расстраиваюсь по этому поводу», — сказал Мостовой.