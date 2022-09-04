Где смотреть «Крылья Советов» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 4 сентября

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграют в матче 8-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 4 сентября.
- Встреча пройдет на «Солидарность Арене».
- Начало – в 15:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Крылья Советов – ЦСКА
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 14:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Крылья Советов – ЦСКА
- Победа «Крыльев Советов» – 3.00
- Ничья – 3.60
- Победа ЦСКА – 2.30
Источник: Бомбардир.ру