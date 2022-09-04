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    Где смотреть «Крылья Советов» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 4 сентября

    «Крылья Советов» и ЦСКА сыграют в матче 8-го тура РПЛ.

    Угадай победителя и получи 2000 рублей

    • Игра состоится в воскресенье, 4 сентября.
    • Встреча пройдет на «Солидарность Арене».
    • Начало – в 15:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Крылья Советов – ЦСКА

    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 14:00 мск.
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Ставки на матч Крылья Советов – ЦСКА

    Коэффициенты:

    • Победа «Крыльев Советов» – 3.00
    • Ничья – 3.60
    • Победа ЦСКА – 2.30

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2022 13:30
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