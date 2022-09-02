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    Силва объяснил, почему хотел уйти из «Ман Сити» летом

    Полузащитник «Ман Сити» Бернарду Силва объяснил, почему хотел покинуть команду летом.

    «Моя культура вне поля немного отличается от английской. Я люблю Манчестер, здесь хорошие люди. Но то, как они обращаются со мной на улице, в барах и ресторанах, отличается от того, откуда я родом. Иногда хочется другого.

    Но я счастлив остаться в клубе. Я остаюсь здесь на этот сезон», – сказал Силва.

    • В прошлом сезоне Силва забил 13 голов и сделал 7 ассистов в 50 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: BBC

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    02.09.2022 10:09
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