Силва объяснил, почему хотел уйти из «Ман Сити» летом

Полузащитник «Ман Сити» Бернарду Силва объяснил, почему хотел покинуть команду летом.

«Моя культура вне поля немного отличается от английской. Я люблю Манчестер, здесь хорошие люди. Но то, как они обращаются со мной на улице, в барах и ресторанах, отличается от того, откуда я родом. Иногда хочется другого.

Но я счастлив остаться в клубе. Я остаюсь здесь на этот сезон», – сказал Силва.

В прошлом сезоне Силва забил 13 голов и сделал 7 ассистов в 50 матчах.

Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

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