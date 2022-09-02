В «Фенербахче» отреагировали на новость об интересе к Роналду

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки опроверг информацию о желании клуба подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

– Это самая большая ложь, которую я слышал в последнее время.

– То есть у вас даже не было интереса?

– Я уже ответил на ваш вопрос.