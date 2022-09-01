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Турецкий клуб ведет переговоры о трансфере Роналду

1 сентября 2022, 21:55

«Фенербахче» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Турецкий клуб ведет переговоры о трансфере 37-летнего футболиста и оптимистично оценивает свои шансы заполучить его.

По информации Ajansspor, главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш убедил португальца присоединиться к его команде.

  • Летнее ТО в Турции закрывается 8 сентября.
  • У Роналду нет голевых действий в новом сезоне.
  • Форвард хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов, однако «Фенербахче» будет выступать в Лиге Европы.

Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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Источник: Ajansspor
Турция. Суперлига Англия. Премьер-лига Фенербахче Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
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