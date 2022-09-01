Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Турецкий клуб ведет переговоры о трансфере Роналду

    «Фенербахче» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Турецкий клуб ведет переговоры о трансфере 37-летнего футболиста и оптимистично оценивает свои шансы заполучить его.

    По информации Ajansspor, главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш убедил португальца присоединиться к его команде.

    • Летнее ТО в Турции закрывается 8 сентября.
    • У Роналду нет голевых действий в новом сезоне.
    • Форвард хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов, однако «Фенербахче» будет выступать в Лиге Европы.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

    Новости по теме
    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» выиграл третий матч подряд, Роналду снова не забил
    Роналду третий матч подряд начнет в запасе «Манчестер Юнайтед» 1
    «Наполи» может сегодня объявить об аренде Роналду 3
    Источник: Ajansspor

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11