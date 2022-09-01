Турецкий клуб ведет переговоры о трансфере Роналду

«Фенербахче» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Турецкий клуб ведет переговоры о трансфере 37-летнего футболиста и оптимистично оценивает свои шансы заполучить его.
По информации Ajansspor, главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш убедил португальца присоединиться к его команде.
- Летнее ТО в Турции закрывается 8 сентября.
- У Роналду нет голевых действий в новом сезоне.
- Форвард хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов, однако «Фенербахче» будет выступать в Лиге Европы.
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Источник: Ajansspor