Турецкий клуб ведет переговоры о трансфере Роналду

«Фенербахче» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Турецкий клуб ведет переговоры о трансфере 37-летнего футболиста и оптимистично оценивает свои шансы заполучить его.

По информации Ajansspor, главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш убедил португальца присоединиться к его команде.

Летнее ТО в Турции закрывается 8 сентября.

У Роналду нет голевых действий в новом сезоне.

Форвард хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов, однако «Фенербахче» будет выступать в Лиге Европы.

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