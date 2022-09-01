РФС назначил судей на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры восьмого тура

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать встречи восьмого тура чемпионата России.

На центральном матче между «Спартаком» и «Зенитом» будет работать судейская бригада Павла Кукуяна.

3 сентября (суббота)

«Оренбург» – «Химки»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Юрий Баскаков.

«Пари НН» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Антон Фролов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Сергей Французов.

4 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Дмитрий Жваков; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Артем Чистяков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мартынов.

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Гвардис.

5 сентября (понедельник)

«Торпедо» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.