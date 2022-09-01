Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РФС назначил судей на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры восьмого тура

    Стали известны арбитры, которые будут обслуживать встречи восьмого тура чемпионата России.

    На центральном матче между «Спартаком» и «Зенитом» будет работать судейская бригада Павла Кукуяна.

    3 сентября (суббота)

    «Оренбург»«Химки»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Пари НН»«Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Антон Фролов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.

    «Краснодар»«Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Александр Колобаев.

    «Динамо»«Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Сергей Французов.

    4 сентября (воскресенье)

    «Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Дмитрий Жваков; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Артем Чистяков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Локомотив»«Ахмат»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.

    «Спартак»«Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Гвардис.

    5 сентября (понедельник)

    «Торпедо»«Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.

    Новости по теме
    Тедеско рассказал о своей реакции на уход Федуна из «Спартака»
    «Торпедо» интересуется венгерским нападающим
    Зарплата Кутепова уменьшилась более чем в десять раз при переходе из «Спартака» в «Торпедо» 10
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      Romeo 123 52 секунды назад

      Кукуян за спортаг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2759

      Ziklop 2 минуты назад

      Карасёв был бы лучше, хукуян тот ещё товарисч!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13524

      playsh 13 минут назад

      Надо выходить и забивать так,чтобы никакой судья игру испортить не мог вплоть до пожизненной дисквалификации.Да с огромным штрафом за дискредитацию судейского корпуса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +267

      Аден 21 минуту назад

      бледно-голубенький бЗденитец соломки подстелил, так на всякий случай. Поставили на игру своего прикормленного судейку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +170

      Фитоняшич 34 минуты назад

      После "идеального" матча Динамо-Спартак, Кукуян доказал лояльность к blueвотным.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18676

      Persona_non_Grata 55 минут назад

      Кукуян, смотри не накукуянь !!! )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2759

      Ziklop > Persona_non_Grata 1 минуту назад

      Этот нахукуянит , в пользу того кто больше заплатит. Пусть возьмёт одинаково и судит честно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2245

      fakeid 1 час назад

      кукуяновцы из тарасофки должны быть довольны.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +964

      Сделаны из Дерева > fakeid 1 час назад

      А лазурятня довольна?

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11