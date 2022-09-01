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  • РФС назначил судей на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры восьмого тура

РФС назначил судей на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры восьмого тура

1 сентября 2022, 12:30
27

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать встречи восьмого тура чемпионата России.

На центральном матче между «Спартаком» и «Зенитом» будет работать судейская бригада Павла Кукуяна.

3 сентября (суббота)

«Оренбург»«Химки»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Юрий Баскаков.

«Пари НН»«Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Антон Фролов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.

«Краснодар»«Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо»«Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Сергей Французов.

4 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Дмитрий Жваков; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Артем Чистяков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мартынов.

«Локомотив»«Ахмат»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.

«Спартак»«Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Гвардис.

5 сентября (понедельник)

«Торпедо»«Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Сочи Урал Факел Ахмат Оренбург Химки Торпедо Ростов Крылья Советов Динамо Краснодар Нижний Новгород Турбин Евгений Мешков Виталий Шадыханов Павел Иванов Cергей Кукуляк Евгений Любимов Артем Кукуян Павел Бобровский Ян
Комментарии (27)
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Persona_non_Grata
1662026087
Кукуян, смотри не накукуянь !!! )))
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Фитоняшич
1662027337
После "идеального" матча Динамо-Спартак, Кукуян доказал лояльность к blueвотным.
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Plyash
1662028596
Надо выходить и забивать так,чтобы никакой судья игру испортить не мог вплоть до пожизненной дисквалификации.Да с огромным штрафом за дискредитацию судейского корпуса.
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Ziklop
1662029227
Карасёв был бы лучше, хукуян тот ещё товарисч!
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NewLife
1662031307
Кукуян прилип, как банный лист к жопе.
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АЛЕКС 58
1662033141
Зенит-ЦСКА.судил Кукуян. Спонсор-папа Мюллер! Доказательств нет,но я так вижу. Сочувствую спартаковцам,армейцы прошли через это дерьмо
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Kollljan
1662035135
Кукуян мясной судейка. Однозначно!
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alp
1662035278
пусь соперник истерит. Зениту пофиг, кто будет судить.
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ААМ
1662040663
Начались сопли про судей. Играть надо лучше и голы забивать бесспорные, как Зенит забивал ЦСКА..
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zigbert
1662043177
Лишь бы не делал грубых ошибок. ВАР хороший помощник но даже с ним судьи умудряются делать ляпы. Почему то Карасев отсутствует в списке?
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