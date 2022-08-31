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    Черчесов вместо «Ференцвароша» мог оказаться в Турции

    В Турции в прошлом году был интерес к российскому тренеру Станиславу Черчесову. Об этом рассказал агент Малик Арутюнов.

    «Сразу после Евро Черчесов контактировал с Федерацией футбола Турции по поводу сборной. А когда в «Бешикташе» и «Фенербахче» уволили тренеров, то выходили на Черчесова. Было конкретное общение с руководством, там изучали кандидатуру Черчесова. Но в итоге взяли местных.

    Черчесов созванивается со мной, советуется. Могу представить его в Турции уже скоро. Кстати, первый контакт с «Фенербахче» был еще в 2013 году, когда Черчесов тренировал «Терек», – сказал Арутюнов.

    • Черчесов принял «Ференцварош» в декабре.
    • С командой россиянин сделал золотой дубль.
    • Черчесов доводил сборную Россию до 1/4 финала ЧМ-2018.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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