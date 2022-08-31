Черчесов вместо «Ференцвароша» мог оказаться в Турции

В Турции в прошлом году был интерес к российскому тренеру Станиславу Черчесову. Об этом рассказал агент Малик Арутюнов.

«Сразу после Евро Черчесов контактировал с Федерацией футбола Турции по поводу сборной. А когда в «Бешикташе» и «Фенербахче» уволили тренеров, то выходили на Черчесова. Было конкретное общение с руководством, там изучали кандидатуру Черчесова. Но в итоге взяли местных.

Черчесов созванивается со мной, советуется. Могу представить его в Турции уже скоро. Кстати, первый контакт с «Фенербахче» был еще в 2013 году, когда Черчесов тренировал «Терек», – сказал Арутюнов.