Кечинов: «Кто такой «Зенит»? «Реал», что ли? Конечно, «Спартак» может его обыграть»

Бывший спартаковец Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенит». Он верит в победу москвичей.
– «Спартак» способен победить «Зенит»?
– Конечно. Кто такой «Зенит»? «Реал», что ли? «Реал» тоже можно обыгрывать. Если выйдут с настроем, как на все предыдущие встречи, то способны выиграть. Главное – не перегореть. В такой игре надо доказать, что «Спартак» не слабее, а даже сильнее «Зенита».
- Матч состоится 4 сентября на «Открытие Арене».
- «Спартак» не побеждает «Зенит» в официальных матчах с 2017 года.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»