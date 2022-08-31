Кечинов: «Кто такой «Зенит»? «Реал», что ли? Конечно, «Спартак» может его обыграть»

Бывший спартаковец Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенит». Он верит в победу москвичей.

– «Спартак» способен победить «Зенит»?

– Конечно. Кто такой «Зенит»? «Реал», что ли? «Реал» тоже можно обыгрывать. Если выйдут с настроем, как на все предыдущие встречи, то способны выиграть. Главное – не перегореть. В такой игре надо доказать, что «Спартак» не слабее, а даже сильнее «Зенита».