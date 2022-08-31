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  • Кечинов: «Кто такой «Зенит»? «Реал», что ли? Конечно, «Спартак» может его обыграть»

Кечинов: «Кто такой «Зенит»? «Реал», что ли? Конечно, «Спартак» может его обыграть»

31 августа 2022, 07:37
10

Бывший спартаковец Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенит». Он верит в победу москвичей.

«Спартак» способен победить «Зенит»?

– Конечно. Кто такой «Зенит»? «Реал», что ли? «Реал» тоже можно обыгрывать. Если выйдут с настроем, как на все предыдущие встречи, то способны выиграть. Главное – не перегореть. В такой игре надо доказать, что «Спартак» не слабее, а даже сильнее «Зенита».

  • Матч состоится 4 сентября на «Открытие Арене».
  • «Спартак» не побеждает «Зенит» в официальных матчах с 2017 года.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Реал
Комментарии (10)
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Ганнибал Лектор
1661923270
Это хорошо, что у хряков такое бодрое настроение. Главное - побольше пафоса в СМИ
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somn
1661923816
Кто такой Кечинов? Уткин что-ли, прогнозы давать?
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ААМ
1661925673
Время покажет, на что способен нынешний СПАМ
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oyabun
1661927599
Только если Спартак абсолютно четко будет выполнять установки тренера, за счет командного движения и предельной самоотдачи можем выиграть. Потому что состав объективно слабее. Соболев, Умяров, Игнатов, Хлусевич еще могут что то противоставлять игрокам нижней восьмерки таблицы, но против бразил они не катят никак.
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Vitaga
1661929171
реально) но не сможет ну никак
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SPACE TRUCKIN
1661930016
бразильцы питерские объективно сильнее Спартака - нужно выложиться по максимуму и прыгнуть выше головы,чтобы выиграть...всё возможно - играют люди- будем надеяться!
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никo
1661931655
Фантазер!!!!!!!!
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Plyash
1661937842
Выиграть можно только на морально-волевых,забыв про все прошлые неудачи,только сняв с себя отрицательную энергетику последних матчей.На мастерстве и классе Спартаку,понятно дело,Питерцев не одолеть.А там посмотрим - будет лес,и будут зайцы...Удачи Вам,Спартак.
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