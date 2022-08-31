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Юран поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит»

31 августа 2022, 00:56
6

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» (1:0) в Кубке России и поделился ожиданиями от игры московского клуба с «Зенитом».

«Понравилась игра, победа – это главное. Всегда важно начинать с победы. Многим дали отдохнуть в преддверии матча с «Зенитом», это были парни, которые подучили шанс, старались. Поэтому «Спартак» доминировал и заслуженно победил.

Исходя из яркого старта, сможет ли основой состав «Спартака» победить «Зенит»? Такая боевая команда может победить. Любая команда может победить «Зенит». Они непобедимые, что ли? Если будет настрой, запредельное желание, то проблем быть не должно.

Тем более «Спартак» дома играет, поддержка болельщиков – самое главное», – сказал Юран.

  • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 4 сентября.
  • Начало – в 20:00 мск.
  • После 7 туров петербуржцы лидируют в РПЛ, а москвичи отстают от них на 1 очко.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Юран Сергей
Комментарии (6)
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житель СПб
1661917409
"Любая команда может победить Зенит"? "Проблем быть не должно"? - Не похваляйся, на рать идучи...
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АЛЕКС 58
1661919980
Судьи тоже вкусно кушать хотят! А кто их лучше кормит? Ответ очевиден!
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neveldomha
1661923752
Какое то детское самовнушение, в основе которого страх перед неизвестностью.
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моэм
1661926100
Спартак воспрял . то ли потому что сбросил ярмо Федуна , или потому что начал "вспоминать" что они всегда были командой способной победить любого соперника , включая и европейских грандов ...и на этой волне Спартак может выиграть у Зенита , вспомнят про "дух Спартака" помогавший выйти в поле и порвать любого.
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JTherry
1661929412
а в чем сомнения, отодрали же бом.жей бельгийские Брюгге и Андерлехт, да и минское Динамо...) непобедимых команд нет, нужен хороший настрой на игру, удача в нападении и поменьше тактического брака в обороне... победить дракона можно только став драконом..!
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