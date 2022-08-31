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    Юран поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» (1:0) в Кубке России и поделился ожиданиями от игры московского клуба с «Зенитом».

    «Понравилась игра, победа – это главное. Всегда важно начинать с победы. Многим дали отдохнуть в преддверии матча с «Зенитом», это были парни, которые подучили шанс, старались. Поэтому «Спартак» доминировал и заслуженно победил.

    Исходя из яркого старта, сможет ли основой состав «Спартака» победить «Зенит»? Такая боевая команда может победить. Любая команда может победить «Зенит». Они непобедимые, что ли? Если будет настрой, запредельное желание, то проблем быть не должно.

    Тем более «Спартак» дома играет, поддержка болельщиков – самое главное», – сказал Юран.

    • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 4 сентября.
    • Начало – в 20:00 мск.
    • После 7 туров петербуржцы лидируют в РПЛ, а москвичи отстают от них на 1 очко.

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    Источник: ТАСС

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