Агент рассказал, как Пирло уговаривал Оздоева перейти в «Карагюмрюк»

Агент Малик Арутюнов, работающий на рынке Турции, раскрыл подробности перехода Магомеда Оздоева в «Карагюмрюк».
— Почему Оздоев выбрал «Фатих»?
— Его предложение — среднее, но самое конкретное. Магомеда заинтересовал проект: планы войти в топ-4 Суперлиги, хорошие бонусы за результаты, прекрасный город, легендарный тренер Пирло.
Андреа несколько раз звонил Магомеду и сказал, что видит его в основном составе. Это стало ключевым фактором для Оздоева.
- Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
- Он уже провел 3 матча за новый клуб.
- Летом футболист покинул «Зенит».
Источник: Sport24