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    Агент рассказал, как Пирло уговаривал Оздоева перейти в «Карагюмрюк»

    Агент Малик Арутюнов, работающий на рынке Турции, раскрыл подробности перехода Магомеда Оздоева в «Карагюмрюк».

    — Почему Оздоев выбрал «Фатих»?

    — Его предложение — среднее, но самое конкретное. Магомеда заинтересовал проект: планы войти в топ-4 Суперлиги, хорошие бонусы за результаты, прекрасный город, легендарный тренер Пирло.

    Андреа несколько раз звонил Магомеду и сказал, что видит его в основном составе. Это стало ключевым фактором для Оздоева.

    • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
    • Он уже провел 3 матча за новый клуб.
    • Летом футболист покинул «Зенит».

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    Источник: Sport24

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