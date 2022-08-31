Агент рассказал, как Пирло уговаривал Оздоева перейти в «Карагюмрюк»

Агент Малик Арутюнов, работающий на рынке Турции, раскрыл подробности перехода Магомеда Оздоева в «Карагюмрюк».

— Почему Оздоев выбрал «Фатих»?

— Его предложение — среднее, но самое конкретное. Магомеда заинтересовал проект: планы войти в топ-4 Суперлиги, хорошие бонусы за результаты, прекрасный город, легендарный тренер Пирло.

Андреа несколько раз звонил Магомеду и сказал, что видит его в основном составе. Это стало ключевым фактором для Оздоева.