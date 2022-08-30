Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе над «Крыльями Советов» (1:0) в Кубке России.
— Благодарю команду за настрой. Не будем забывать, что недавно у нас был тяжелый выездной матч в Воронеже.
Мы с первых минут показывали желание доминировать. При том, что «Крылья» играли достаточно закрыто. Для нас было важно начать Кубок в новом формате с победы. Мы должны были забивать второй и решать игру раньше, но три очка есть три очка.
— Вы довольны игрой команды сегодня?
— Я доволен результатом и доволен тем, как мы играли. Мы создавали много моментов, но не забили. Победа есть победа. Мы в очередной раз играли против соперника, который играл с пятью защитниками и не давал пространство.
У ребят, которые сегодня играли, было не так много практики. Я доволен желанием и отношением футболистов к делу.
- Единственный гол в матче забил 18-летний Павел Мелешин.
- Сын экс-игрока «Спартака» Алексея Мелешина отличился в дебютном матче за клуб.
- Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (4 сентября).