Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе над «Крыльями Советов» (1:0) в Кубке России.

— Благодарю команду за настрой. Не будем забывать, что недавно у нас был тяжелый выездной матч в Воронеже.

Мы с первых минут показывали желание доминировать. При том, что «Крылья» играли достаточно закрыто. Для нас было важно начать Кубок в новом формате с победы. Мы должны были забивать второй и решать игру раньше, но три очка есть три очка.

— Вы довольны игрой команды сегодня?

— Я доволен результатом и доволен тем, как мы играли. Мы создавали много моментов, но не забили. Победа есть победа. Мы в очередной раз играли против соперника, который играл с пятью защитниками и не давал пространство.

У ребят, которые сегодня играли, было не так много практики. Я доволен желанием и отношением футболистов к делу.