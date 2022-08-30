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  • Гурцкая: «Карраскаль мог перейти в «Спартак», но я сказал, что это говно-игрок. Я – лошара»

Гурцкая: «Карраскаль мог перейти в «Спартак», но я сказал, что это говно-игрок. Я – лошара»

30 августа 2022, 10:49
4

Агент Тимур Гурцкая заявил, что форвард ЦСКА Хорхе Карраскаль мог перейти в «Спартак».

«Карраскаль мог перейти в «Спартак». Я лично отказался от Хорхе за 1,3 миллиона евро. Сказал, что это говно-игрок, и я даже смотреть его не буду.

Говорил, что это смешной игрок и не понимал, как он вообще в «Карпаты» попал. Я – лошара», – сказал Гурцкая в эфире ютуб-канал «Коммент.Шоу».

  • Карраскаль в этом сезоне забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 7 матчах.
  • Он выступает за ЦСКА с февраля.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Карраскаль Хорхе Гурцкая Тимур
Комментарии (4)
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ScarlettOgusania
1661846071
Слишком прямолинейно оцениваешь способности игроков, Тимур
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CSKA №1
1661848712
Скорее всего он просто говно-агент!Вот и все!
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ALEX ML
1661853335
Ты в зеркало глянь чебурашка тупорылая
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vladimir-7
1661870737
И хорошо, что Карраскаль не попал в спартак, там бы он не раскрылся как в ЦСКА, так что Тимур, не расстраивайся, судьбу не обманешь.
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