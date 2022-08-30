Гурцкая: «Карраскаль мог перейти в «Спартак», но я сказал, что это говно-игрок. Я – лошара»

Агент Тимур Гурцкая заявил, что форвард ЦСКА Хорхе Карраскаль мог перейти в «Спартак».

«Карраскаль мог перейти в «Спартак». Я лично отказался от Хорхе за 1,3 миллиона евро. Сказал, что это говно-игрок, и я даже смотреть его не буду.

Говорил, что это смешной игрок и не понимал, как он вообще в «Карпаты» попал. Я – лошара», – сказал Гурцкая в эфире ютуб-канал «Коммент.Шоу».