«Можете еще про Дзюбу спросить». Слуцкому не понравился вопрос о хет-трике Игнатьева

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий разозлился на журналистку после матча 7-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» (1:1).

Слуцкому не понравился вопрос о хет-трике экс-игрока «Рубина» Ивана Игнатьева в матче «Локомотив» – «Оренбург» (5:1)

«Можете еще про Дзюбу спросить», – сказал тренер казанского клуба.