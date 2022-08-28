«Можете еще про Дзюбу спросить». Слуцкому не понравился вопрос о хет-трике Игнатьева

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий разозлился на журналистку после матча 7-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» (1:1).
Слуцкому не понравился вопрос о хет-трике экс-игрока «Рубина» Ивана Игнатьева в матче «Локомотив» – «Оренбург» (5:1)
«Можете еще про Дзюбу спросить», – сказал тренер казанского клуба.
- «Рубин» идет на 4-м месте в Первой лиге.
- Иван перешел в «Локо» этим летом из «Рубина».
- Он первый игрок «Локомотива» за 16 лет, который забил 3 гола в одной игре.
Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова