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    «Можете еще про Дзюбу спросить». Слуцкому не понравился вопрос о хет-трике Игнатьева

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий разозлился на журналистку после матча 7-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» (1:1).

    Слуцкому не понравился вопрос о хет-трике экс-игрока «Рубина» Ивана Игнатьева в матче «Локомотив»«Оренбург» (5:1)

    «Можете еще про Дзюбу спросить», – сказал тренер казанского клуба.

    • «Рубин» идет на 4-м месте в Первой лиге.
    • Иван перешел в «Локо» этим летом из «Рубина».
    • Он первый игрок «Локомотива» за 16 лет, который забил 3 гола в одной игре.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова

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    28.08.2022 23:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11849

      BRO_football 54 минуты назад

      Слуцкий прям значительно изменился за годы пребывания в Рубине. Раньше был более весёлым, а сейчас какой-то хмурый и грубоватый.

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