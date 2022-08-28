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    Карпин назвал ЦСКА претендентом на чемпионство: «У них на замену выходит Зделар, у нас – Нтумба. Есть разница?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничьей с ЦСКА (0:0) в 7-м туре РПЛ.

    – Удовлетворение, пусть и не полное, но по игре есть?

    – Да, неполноценное. Давайте так говорить. Мы с кем играли сегодня? С претендентами на чемпионство. На замену у них выходят Гайч и Зделар, ну или не знаю, кто там… За сколько они куплены?

    У нас выходят Мельников, Нтумба, Голенков, Прохин… Молодые русские ребята, которые практически никому неизвестны. Есть разница? Да и в составе у ЦСКА не самые плохие футболисты.

    • ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ.
    • «Ростов» занимает 5-ю строчку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +29

      SergioOr 24 минуты назад

      И ещё двое русских молодых воспитанников вышло у ЦСКА.

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      Ответить
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      Рейтинг: +361

      egor tikhonov 31 минуту назад

      зачем акцент на тумбе? расизм?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1375

      Loko_Roma 41 минуту назад

      Тумба-юмба и Чунга-Чанга талантливые российские футболисты

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      Рейтинг: +50158

      MaxRnD > Loko_Roma 34 минуты назад

      Родился и вырос в России, несколько лет играл за молодёжку Ростова. Что не так ?

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