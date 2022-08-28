Карпин назвал ЦСКА претендентом на чемпионство: «У них на замену выходит Зделар, у нас – Нтумба. Есть разница?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничьей с ЦСКА (0:0) в 7-м туре РПЛ.

– Удовлетворение, пусть и не полное, но по игре есть?

– Да, неполноценное. Давайте так говорить. Мы с кем играли сегодня? С претендентами на чемпионство. На замену у них выходят Гайч и Зделар, ну или не знаю, кто там… За сколько они куплены?

У нас выходят Мельников, Нтумба, Голенков, Прохин… Молодые русские ребята, которые практически никому неизвестны. Есть разница? Да и в составе у ЦСКА не самые плохие футболисты.