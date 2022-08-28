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    Федотов: «Игрокам ЦСКА придется восстанавливаться в вагоне поезда»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Торпедо» в Кубке России после игры с «Ростовом» (0:0).

    — Насколько тяжело далась дорога?

    — Посоветовались, собрали много мнений. Выбрали комфортабельный поезд, чтобы можно было хорошо поспать. Мы приехали в 10 утра, и у нас было достаточно времени покушать, провести предыгровую тренировку. Мы не заметили этой дороги. Но уже в среду Кубок, придется восстанавливаться прямо в вагоне поезда.

    • ЦСКА одержал 1 победу в 3 последних матчах.
    • Москвичи идут в РПЛ 3-ми.

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    Источник: сайт ЦСКА

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