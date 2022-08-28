ВК «Урал» опроверг информацию, что «Уфа» занимала у него деньги. Газизов – подтвердил

Валерий Багметов, президент волейбольного клуба «Урал», не знает, что «Уфа» занимала у его клуба деньги.

«Я такой информации не знаю. Нам вообще еще самим денег не дали. У нас большие сложности, как и у «Уфы», – сказал функционер Багметов.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб занимал деньги у «Урала».