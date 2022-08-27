«Уфе» грозит снятие с Первой лиги. На выезд в Ярославль клуб занимал деньги у волейболистов (Sport24)

В Башкирии , как и в Татарстане , как и в Чечне есть нефть , но все деньги идут в Москву , потому башкиры ходят в драных штанах и вынуждены СВОИ ДЕНЬГИ клянчить у столицы даже на малый кусок хлеба без масла ... почему так то ?... с другой стороны и Тюмень тоже в драных штанах ходит.
В «Уфе» финансовые проблемы. Стоит вопрос о снятии клуба с сезона Первой лиги.
К седьмому туру Республика Башкортостан – основной спонсор команды – так и не дал гарантий финансирования.
«В команде нездоровые настроения. На выезд в Ярославль пришлось занимать деньги у волейбольного «Урала», – сообщил источник.
- «Уфа» в этом году вылетела из РПЛ.
- Команда сегодня проиграла «Шиннику» в Ярославле со счетом 0:3.
- «Уфа» идет в таблице 12-й.