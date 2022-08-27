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    «Уфе» грозит снятие с Первой лиги. На выезд в Ярославль клуб занимал деньги у волейболистов (Sport24)

    В «Уфе» финансовые проблемы. Стоит вопрос о снятии клуба с сезона Первой лиги.

    К седьмому туру Республика Башкортостан – основной спонсор команды – так и не дал гарантий финансирования.

    «В команде нездоровые настроения. На выезд в Ярославль пришлось занимать деньги у волейбольного «Урала», – сообщил источник.

    • «Уфа» в этом году вылетела из РПЛ.
    • Команда сегодня проиграла «Шиннику» в Ярославле со счетом 0:3.
    • «Уфа» идет в таблице 12-й.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    27.08.2022 23:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1987

      моэм 1 час назад

      В Башкирии , как и в Татарстане , как и в Чечне есть нефть , но все деньги идут в Москву , потому башкиры ходят в драных штанах и вынуждены СВОИ ДЕНЬГИ клянчить у столицы даже на малый кусок хлеба без масла ... почему так то ?... с другой стороны и Тюмень тоже в драных штанах ходит.

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      Рейтинг: +2138

      fakeid > моэм 1 час назад

      я про татарию слышал совершенно другое в расследовании одного человека, потравленного новичком (которого нельзя называть). согласно ему, нифига оттуда в москоу не идёт. в 90х было дело, когда республика захотела независимости. удержали деньгами. и по сей день держат. могу ошибаться, я не эксперт в этой области.

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      Рейтинг: +25075

      JTherry > моэм 45 минут назад

      не пи*ди и не устраивай на сайте срача по поводу "все деньги у провинции отбирает Москва, и все вынуждены ходить в драных штанах"... пиши аргументированно и приводи факты, и не сотрясай воздух, лишь бы накатать... отчего это в Башкирии один из самых богатых клубов в хоккее, не подскажешь, может, прилетает ему кое-что на бедность, или они тоже играют "в драных штанах"..?)

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      Рейтинг: +15068

      Fusballer 1 час назад

      Работа Газизова)))

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      Рейтинг: +25075

      JTherry 1 час назад

      "медовый" Газик совсем разорил фуфу судебными разборками с Федуном, еще и в суде придется заплатить неустойку за проигранные суды, и все бабки из кассы фуфы, как водится... за этим воришкой глаз да глаз нужен, не зря его из Спартака попёрли коленками назад... похоже, в Башкирии футбол никому не нужен, все хоккеем увлечены...

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