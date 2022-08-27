«Уфе» грозит снятие с Первой лиги. На выезд в Ярославль клуб занимал деньги у волейболистов (Sport24)

В «Уфе» финансовые проблемы. Стоит вопрос о снятии клуба с сезона Первой лиги.

К седьмому туру Республика Башкортостан – основной спонсор команды – так и не дал гарантий финансирования.

«В команде нездоровые настроения. На выезд в Ярославль пришлось занимать деньги у волейбольного «Урала», – сообщил источник.