Тренер «Зенита» Бирюков: «Бразильская вратарская техника похожа на советскую»

Михаил Бирюков, тренер вратарей «Зенита», поделился впечатлениями от работы с новичком Иваном.

— Бразильские вратари — это совершенно другая школа?

— Техника в чем‑то своеобразная. Одним словом это не объяснишь. В чем‑то напоминает старую советскую школу вратарей: прием мяча внизу, поджатое колено. Но вообще такие данные, такой рост в принципе, мне кажется, нетипичны для бразильского игрока.

— Как Иван выглядит на тренировках?

— Неплохо. Набирает, с каждым днем смотрится все лучше и лучше. Интересный парень. И что самое любопытное в такой ситуации — общительный. Он абсолютно не закрыт. Уже очень часто по‑русски подсказывает. Это приятно. У нас из «молодежки», бывает, приходят вратари — молчаливые. А этот общается, молодец.