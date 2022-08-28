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    Тренер «Зенита» Бирюков: «Бразильская вратарская техника похожа на советскую»

    Михаил Бирюков, тренер вратарей «Зенита», поделился впечатлениями от работы с новичком Иваном.

    — Бразильские вратари — это совершенно другая школа?

    — Техника в чем‑то своеобразная. Одним словом это не объяснишь. В чем‑то напоминает старую советскую школу вратарей: прием мяча внизу, поджатое колено. Но вообще такие данные, такой рост в принципе, мне кажется, нетипичны для бразильского игрока.

    — Как Иван выглядит на тренировках?

    — Неплохо. Набирает, с каждым днем смотрится все лучше и лучше. Интересный парень. И что самое любопытное в такой ситуации — общительный. Он абсолютно не закрыт. Уже очень часто по‑русски подсказывает. Это приятно. У нас из «молодежки», бывает, приходят вратари — молчаливые. А этот общается, молодец.

    • Иван арендован у «Коринтианса» до конца сезона.
    • Бразилец еще не дебютировал за «Зенит».
    • 25-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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