Бышовец: «В матче с «Пари НН» «Динамо» не хватило уважения к сопернику»

Бывший главный тренер сборной России и других команд Анатолий Бышовец объяснил ничью «Динамо» в седьмом туре РПЛ против «Пари НН» (2:2).
«Сегодняшнему «Динамо» не хватило уважения к сопернику: побеждаешь по счeту и психологически отдаeшь инициативу. И самое главное, команда испытает проблемы с функциональным состоянием, это сказалось на окончательном результате.
В какой-то момент тренеру необходима была ротация состава чтобы поддерживать темп нагрузки и довести матч до положительного исхода. Не хватило сегодня команде мобильности для победы», – сказал Бышовец.
- «Динамо» вело 2:0.
- Москвичи идут в РПЛ 4-ми.
- Следующий соперник «Динамо» по РПЛ – «Урал» (3 сентября).
Источник: телеграм-канал Metaratings