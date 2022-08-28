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    Бышовец: «В матче с «Пари НН» «Динамо» не хватило уважения к сопернику»

    Бывший главный тренер сборной России и других команд Анатолий Бышовец объяснил ничью «Динамо» в седьмом туре РПЛ против «Пари НН» (2:2).

    «Сегодняшнему «Динамо» не хватило уважения к сопернику: побеждаешь по счeту и психологически отдаeшь инициативу. И самое главное, команда испытает проблемы с функциональным состоянием, это сказалось на окончательном результате.

    В какой-то момент тренеру необходима была ротация состава чтобы поддерживать темп нагрузки и довести матч до положительного исхода. Не хватило сегодня команде мобильности для победы», – сказал Бышовец.

    • «Динамо» вело 2:0.
    • Москвичи идут в РПЛ 4-ми.
    • Следующий соперник «Динамо» по РПЛ – «Урал» (3 сентября).

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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