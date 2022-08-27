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  • РПЛ. «Крылья Советов» на выезде победили «Ахмат», уступая в счете

РПЛ. «Крылья Советов» на выезде победили «Ахмат», уступая в счете

27 августа 2022, 21:58
15

«Крылья Советов» в седьмом туре РЛЛ победили «Ахмат». Решающий гол забил принадлежащий «Сочи» Александр Коваленко.

С 30-й минуты «Ахмат» был в меньшинстве после удаления вратаря Михаила Опарина.

«Крылья Советов» победили «Ахмат» впервые с 2016 года.

Самарцы опередили «Ахмат» и занимают восьмое место. «Ахмат» идет строчкой ниже.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Конате, 5; 1:1 – Ежов, 20; 1:2 – Коваленко, 72.

«Ахмат»: Опарин, Журавлeв, Быстров, Нижич (Швец, 22), Богосавац, Тодорович (Уциев, 68), Тимофеев (Ташаев, 31), Трошечкин, Олейников, Бериша (Харин, 46), Конате (Ильин, 46).

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев (Цыпченко, 69), Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба (Витюгов, 69), Соколов (Хубулов, 69), Ежов (Зотов, 90+2), Коваленко, Глушенков (Гапонов, 90).

Предупреждения: Швец, 45+4 – Ежов, 8; Бейл, 47; Хубулов, 83; Коваленко, 90+4.

Удаления: Опарин, 30 – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Крылья Советов
Комментарии (15)
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Fusballer
1661626771
Отличная новость! С победой Крылышки!
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ААМ
1661626945
Крылья молодцы . В Грозном играть всегда сложно.
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derrik2000
1661626959
Осинкин с ребятами плевать хотели на стенания некоторых, что, мол, в Грозном всегда - тяжелейшие игры: и судьи за Ахмат, и зрители, и погода, и Аллах... Взяли и НАДРАЛИ!!! А гол Ежова - конфетка: никаких "заграницев" не нужно!
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GoLenaStop
1661627237
Матч получился интересным. Игра, где всех устраивала ничья, заслуженно превратился в победу КС. Ахмат, не расслабляйся и делай меньше жестких фолов! Командам - спасибо за игру! Удачи всем!
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DOCTOR PENALTY
1661627282
Похоже, Талалаева плавят. (
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Теркчанин
1661627479
Крылья с победой,а Ахмат с каждым туром всё хуже и хуже играет.
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Вомбат
1661627726
Крылья сегодня играли неплохо. Игры с Ахматом и с Торпедо - как небо и земля. Но и Ахмату надо отдать должное. Они играли вовсе не хуже, чем в предыдушим турах, а в меньшинстве держались очень даже достойно. Если бы не удаление на 30 минуте, Крыльям победы сегодня не видать бы. Тодоровичу здоровья! Выглядело это ужасно.
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Alex Y
1661628378
КС с победой
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ySS
1661628868
Матч привозов. Один выбегает куда-то, другой отдает не глядя, третий воду пьёт, когда соперник атакует, четвертый выбегает и не успевает... Играли неплохо, хозяева подарили 2 очка гостям)
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JTherry
1661631354
Тралалаев теряет коммуникацию со своими игроками - посылают на* то Шелия, то Нижич, да и другие весьма странно себя ведут, не командные действия на поле у Ахмата, дисциплинка расшатана... а КС отыграли достойно на поле в Грозном, с победой..! даже странно, что судья остался живым после матча...)
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