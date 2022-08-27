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    РПЛ. «Крылья Советов» на выезде победили «Ахмат», уступая в счете

    «Крылья Советов» в седьмом туре РЛЛ победили «Ахмат». Решающий гол забил принадлежащий «Сочи» Александр Коваленко.

    С 30-й минуты «Ахмат» был в меньшинстве после удаления вратаря Михаила Опарина.

    «Крылья Советов» победили «Ахмат» впервые с 2016 года.

    Самарцы опередили «Ахмат» и занимают восьмое место. «Ахмат» идет строчкой ниже.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Конате, 5; 1:1 – Ежов, 20; 1:2 – Коваленко, 72.

    «Ахмат»: Опарин, Журавлeв, Быстров, Нижич (Швец, 22), Богосавац, Тодорович (Уциев, 68), Тимофеев (Ташаев, 31), Трошечкин, Олейников, Бериша (Харин, 46), Конате (Ильин, 46).

    «Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев (Цыпченко, 69), Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба (Витюгов, 69), Соколов (Хубулов, 69), Ежов (Зотов, 90+2), Коваленко, Глушенков (Гапонов, 90).

    Предупреждения: Швец, 45+4 – Ежов, 8; Бейл, 47; Хубулов, 83; Коваленко, 90+4.

    Удаления: Опарин, 30 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии12
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      Рейтинг: +25064

      JTherry 3 минуты назад

      Тралалаев теряет коммуникацию со своими игроками - посылают на* то Шелия, то Нижич, да и другие весьма странно себя ведут, не командные действия на поле у Ахмата, дисциплинка расшатана... а КС отыграли достойно на поле в Грозном, с победой..! даже странно, что судья остался живым после матча...)

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      Рейтинг: +10

      sokiromb 7 минут назад

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      Рейтинг: +1987

      моэм 11 минут назад

      Судья мудила взял и сломал захватывающую игру на равных ... там было настолько на тоненького , что можно было не удалять ... так нет , этому мудаку не доросшему до 30 лет , захотелось вы..е ббб-..ся .

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      Рейтинг: +5279

      ySS 45 минут назад

      Матч привозов.
      Один выбегает куда-то, другой отдает не глядя, третий воду пьёт, когда соперник атакует, четвертый выбегает и не успевает...
      Играли неплохо, хозяева подарили 2 очка гостям)

      1
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      Рейтинг: +1566

      Alex Y 53 минуты назад

      КС с победой

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      Рейтинг: +11670

      Вомбат 1 час назад

      Крылья сегодня играли неплохо. Игры с Ахматом и с Торпедо - как небо и земля. Но и Ахмату надо отдать должное. Они играли вовсе не хуже, чем в предыдушим турах, а в меньшинстве держались очень даже достойно. Если бы не удаление на 30 минуте, Крыльям победы сегодня не видать бы. Тодоровичу здоровья! Выглядело это ужасно.

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      Рейтинг: +102

      Теркчанин 1 час назад

      Крылья с победой,а Ахмат с каждым туром всё хуже и хуже играет.

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      Рейтинг: +23233

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Похоже, Талалаева плавят. (

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      Рейтинг: +8528

      GoLenaStop 1 час назад

      Матч получился интересным.
      Игра, где всех устраивала ничья, заслуженно превратился в победу КС.
      Ахмат, не расслабляйся и делай меньше жестких фолов!
      Командам - спасибо за игру!
      Удачи всем!

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      Рейтинг: +19658

      derrik2000 1 час назад

      Осинкин с ребятами плевать хотели на стенания некоторых, что, мол, в Грозном всегда - тяжелейшие игры: и судьи за Ахмат, и зрители, и погода, и Аллах...
      Взяли и НАДРАЛИ!!!
      А гол Ежова - конфетка: никаких "заграницев" не нужно!

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