РПЛ. «Крылья Советов» на выезде победили «Ахмат», уступая в счете

«Крылья Советов» в седьмом туре РЛЛ победили «Ахмат». Решающий гол забил принадлежащий «Сочи» Александр Коваленко.

С 30-й минуты «Ахмат» был в меньшинстве после удаления вратаря Михаила Опарина.

«Крылья Советов» победили «Ахмат» впервые с 2016 года.

Самарцы опередили «Ахмат» и занимают восьмое место. «Ахмат» идет строчкой ниже.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Конате, 5; 1:1 – Ежов, 20; 1:2 – Коваленко, 72.

«Ахмат»: Опарин, Журавлeв, Быстров, Нижич (Швец, 22), Богосавац, Тодорович (Уциев, 68), Тимофеев (Ташаев, 31), Трошечкин, Олейников, Бериша (Харин, 46), Конате (Ильин, 46).

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев (Цыпченко, 69), Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба (Витюгов, 69), Соколов (Хубулов, 69), Ежов (Зотов, 90+2), Коваленко, Глушенков (Гапонов, 90).

Предупреждения: Швец, 45+4 – Ежов, 8; Бейл, 47; Хубулов, 83; Коваленко, 90+4.

Удаления: Опарин, 30 – нет.

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