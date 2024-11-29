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Федорищев подаст заявление в органы на футбольных агентов

29 ноября 2024, 14:26
5

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что попросит органы разобраться с агентами.

«В понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы уже по факту работы агентских групп в российском футболе. В понедельник об этом подробнее расскажу и передам заявление», – сказал Федорищев.

  • Во вторник Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.
  • По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.
  • РПЛ накануне выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

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Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (5)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1732883548
Круто
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subbotaspartak
1732887185
Дать агентам по сопатке, давно пора. Перетащили западную систему, обощают кого поподя...
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АКС-74У
1732887424
Наконец нашелся кто-то, кто не только говорит, а что-то делает.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1732891068
ПРЕСТУПНИК ГУБЕРНАТОР.......ОН НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ В СПОРТЕ....КАК И ДЕПУТАТЫ ВМЕШИВАЮТСЯ ВЕЗДЕ....каждый должен заниматся своим делом.....а КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ снять с РПЛ......ГУБЕРНАТОР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЧТО РАБОТУ СУДЕЙ на поле и ВАР + командировочные оплачивает принимающая сторона......это везде во всём мире...не попали откат деньги в карман ГУБЕРНАТОРА из за этого он взбесился......просто не мешай спорту
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TIMOTHY
1732894335
Кто то за ним стоит и не иначе
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