Федорищев подаст заявление в органы на футбольных агентов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что попросит органы разобраться с агентами.

«В понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы уже по факту работы агентских групп в российском футболе. В понедельник об этом подробнее расскажу и передам заявление», – сказал Федорищев.

Во вторник Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.

РПЛ накануне выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

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