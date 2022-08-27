«Ахмат» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Ахматом» и «Крыльями Советов».

«Ахмат»: Опарин, Журавлeв, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Конате.

Запасные: Ташаев, Уциев, Кадыров, Фольмер, Агаларов, Ильин, Швец, Садулаев, Харин, Умаев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков.

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Гапонов, Липовой, Хубулов, Витюгов, Цыпченко, Шитов.