Директор «Пари НН»: «Нас можно поздравить с ничьей с «Динамо». Привыкаем к таким камбэкам»

Равиль Измайлов, генеральный директор «Пари НН», поделился эмоциями после матча седьмого тура РПЛ против «Динамо» (2:2). Нижегородцы отыграли два мяча.

«Думаю, что нас можно поздравить с ничьей сегодня. Мы набрали очень важное очко в тяжелом матче. У нас была аналогичная игра с ЦСКА. Мы начинаем привыкать к подобным камбэкам.

Жаль, что удар Николая Калинского со штрафного не закончился голом, мяч попал в штангу. Было бы очень красиво и эпично. Работаем над тем, чтобы первые таймы проводить таким же образом, как и вторые. Надеюсь, мы исправим этот момент», – сказал Измайлов.