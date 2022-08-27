Директор «Пари НН»: «Нас можно поздравить с ничьей с «Динамо». Привыкаем к таким камбэкам»

Равиль Измайлов, генеральный директор «Пари НН», поделился эмоциями после матча седьмого тура РПЛ против «Динамо» (2:2). Нижегородцы отыграли два мяча.
«Думаю, что нас можно поздравить с ничьей сегодня. Мы набрали очень важное очко в тяжелом матче. У нас была аналогичная игра с ЦСКА. Мы начинаем привыкать к подобным камбэкам.
Жаль, что удар Николая Калинского со штрафного не закончился голом, мяч попал в штангу. Было бы очень красиво и эпично. Работаем над тем, чтобы первые таймы проводить таким же образом, как и вторые. Надеюсь, мы исправим этот момент», – сказал Измайлов.
- «Пари НН» идет в РПЛ 12-м.
- Летом команду принял Михаил Галактионов.
- Это 2-й сезон в РПЛ для нижегородцев.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»