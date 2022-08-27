РПЛ. «Динамо» вдесятером упустило победу над «Пари НН»

В седьмом туре чемпионата России «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Пари НН» со счетом 2:2.

Москвичи дважды забили до перерыва, однако во втором тайме нижегородцы отыгрались.

На 67-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве из-за удаления летнего новичка Роберто Фернандеса.

«Динамо» поднялось с пятого на четвертое место в таблице РПЛ, «Пари НН» – с 13-го на 12-е.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Фомин (с пенальти), 17; 0:2 – Тюкавин, 29; 1:2 – Калинский (с пенальти), 61; 2:2 – Стоцкий, 71.

«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин (Рыбчинский, 46), Гоцук, Агапов, Масоэро (Александров, 80), Юлдошев (Сулейманов, 46), Калинский, Шарипов (Каккоев, 65), Майга, Кротов (Милсон, 64).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров (Гладышев, 86), Захарян (Кутицкий, 69), Гагнидзе, Грулев (Лесовой, 62), Тюкавин.

Предупреждения: Майга, 38; Шарипов, 45+3; Стоцкий, 50; Рыбчинский, 63; Агапов, 76; Масоэро, 79; Александров, 90+4 – Гагнидзе, 13; Грулев, 27; Фернандес, 60; Макаров, 84; Скопинцев, 88.

Удаление: нет – Фернандес, 67.

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