РПЛ. «Динамо» вдесятером упустило победу над «Пари НН»

очень жалею что переключил после 1-го тайма, посчитал все ясно. Нижний мо-ло-дцы. Они играют до последней минуты. У Локототива тоже взяли ничью во 2-м тайме. Смотрю по комментам и у ЦСКА. Таким и должен быть футбол.
В седьмом туре чемпионата России «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Пари НН» со счетом 2:2.
Москвичи дважды забили до перерыва, однако во втором тайме нижегородцы отыгрались.
На 67-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве из-за удаления летнего новичка Роберто Фернандеса.
«Динамо» поднялось с пятого на четвертое место в таблице РПЛ, «Пари НН» – с 13-го на 12-е.
Россия. РПЛ. 7-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Фомин (с пенальти), 17; 0:2 – Тюкавин, 29; 1:2 – Калинский (с пенальти), 61; 2:2 – Стоцкий, 71.
«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин (Рыбчинский, 46), Гоцук, Агапов, Масоэро (Александров, 80), Юлдошев (Сулейманов, 46), Калинский, Шарипов (Каккоев, 65), Майга, Кротов (Милсон, 64).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров (Гладышев, 86), Захарян (Кутицкий, 69), Гагнидзе, Грулев (Лесовой, 62), Тюкавин.
Предупреждения: Майга, 38; Шарипов, 45+3; Стоцкий, 50; Рыбчинский, 63; Агапов, 76; Масоэро, 79; Александров, 90+4 – Гагнидзе, 13; Грулев, 27; Фернандес, 60; Макаров, 84; Скопинцев, 88.
Удаление: нет – Фернандес, 67.