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РПЛ. «Динамо» вдесятером упустило победу над «Пари НН»

27 августа 2022, 16:57
29

В седьмом туре чемпионата России «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Пари НН» со счетом 2:2.

Москвичи дважды забили до перерыва, однако во втором тайме нижегородцы отыгрались.

На 67-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве из-за удаления летнего новичка Роберто Фернандеса.

«Динамо» поднялось с пятого на четвертое место в таблице РПЛ, «Пари НН» – с 13-го на 12-е.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Фомин (с пенальти), 17; 0:2 – Тюкавин, 29; 1:2 – Калинский (с пенальти), 61; 2:2 – Стоцкий, 71.

«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин (Рыбчинский, 46), Гоцук, Агапов, Масоэро (Александров, 80), Юлдошев (Сулейманов, 46), Калинский, Шарипов (Каккоев, 65), Майга, Кротов (Милсон, 64).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров (Гладышев, 86), Захарян (Кутицкий, 69), Гагнидзе, Грулев (Лесовой, 62), Тюкавин.

Предупреждения: Майга, 38; Шарипов, 45+3; Стоцкий, 50; Рыбчинский, 63; Агапов, 76; Масоэро, 79; Александров, 90+4 – Гагнидзе, 13; Грулев, 27; Фернандес, 60; Макаров, 84; Скопинцев, 88.

Удаление: нет – Фернандес, 67.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо
Комментарии (29)
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ЗаЖиМ
1661608770
Да, Нино нелегкий камушек
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ySS
1661608820
Это не Динамо, а динамит) Любят, а, главное, могут повеселить несвоих болельщиков)
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ААМ
1661608873
Жаль Динамо. Молодцы нижегородцы.
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Юрэс
1661608920
Ахиренно!!!!!!!!!
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Красногвардейчик
1661608976
Это НН упустил победу....Динамо повезло что не 3-2
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Ивантеевец
1661609116
Смотрю Динамо решило пойти по пути ЦСКА, как разбазарить преимущества в два мяча после первого тайма в Нижнем. А ну еще видимо Динамо в лом заканчивать игру в равных составах - вдесятером второй матч подряд надежнее.
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житель СПб
1661609850
Даже и не знаю, кого тут хвалить и поздравлять... Наверное, все таки НН с полученным очком дома. Но впечатление печальное. Что же за уровень игры у Динамо, одним из потенциальных лидеров РПЛ, откуда игроков в Челси берут, если они безвольно вничью играют с таким НН?!
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neim
1661610005
Динамо не упустило победу, оно ее просто п.р.о.е.б.а.л.о. !
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Красногорск_Фан
1661611509
очень жалею что переключил после 1-го тайма, посчитал все ясно. Нижний мо-ло-дцы. Они играют до последней минуты. У Локототива тоже взяли ничью во 2-м тайме. Смотрю по комментам и у ЦСКА. Таким и должен быть футбол.
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zigbert
1661622980
А ведь после первого тайма трудно было предположить такой исход. Динамо полностью контролировало игру. Нижегородцы проявили характер и ничью заслужили.
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