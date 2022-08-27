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    РПЛ. «Динамо» вдесятером упустило победу над «Пари НН»

    В седьмом туре чемпионата России «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Пари НН» со счетом 2:2.

    Москвичи дважды забили до перерыва, однако во втором тайме нижегородцы отыгрались.

    На 67-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве из-за удаления летнего новичка Роберто Фернандеса.

    «Динамо» поднялось с пятого на четвертое место в таблице РПЛ, «Пари НН» – с 13-го на 12-е.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фомин (с пенальти), 17; 0:2 – Тюкавин, 29; 1:2 – Калинский (с пенальти), 61; 2:2 – Стоцкий, 71.

    «Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин (Рыбчинский, 46), Гоцук, Агапов, Масоэро (Александров, 80), Юлдошев (Сулейманов, 46), Калинский, Шарипов (Каккоев, 65), Майга, Кротов (Милсон, 64).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров (Гладышев, 86), Захарян (Кутицкий, 69), Гагнидзе, Грулев (Лесовой, 62), Тюкавин.

    Предупреждения: Майга, 38; Шарипов, 45+3; Стоцкий, 50; Рыбчинский, 63; Агапов, 76; Масоэро, 79; Александров, 90+4 – Гагнидзе, 13; Грулев, 27; Фернандес, 60; Макаров, 84; Скопинцев, 88.

    Удаление: нет – Фернандес, 67.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии25
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      Рейтинг: +5180

      Красногорск_Фан 1 час назад

      очень жалею что переключил после 1-го тайма, посчитал все ясно. Нижний мо-ло-дцы. Они играют до последней минуты. У Локототива тоже взяли ничью во 2-м тайме. Смотрю по комментам и у ЦСКА. Таким и должен быть футбол.

      0
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      Рейтинг: +996

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Динамо надо менять тренера пока не поздно. Играет команда по запалу оставленный Шварцем. Нынешний же придерживается методике:" Не важно быть, а главное слыть".

      0
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      ...
      Рейтинг: +4978

      neim > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 55 минут назад

      Динамо играет не по запалу, оставленному Шварцем, а тем, что осталось от команды Шварца. А это всего лишь пол команды, причем основного состава.

      0
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      Рейтинг: +996

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО > neim 24 минуты назад

      Шварц не боялся ставок молодёжи в игру.

      0
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      Рейтинг: +4978

      neim 1 час назад

      Динамо не упустило победу, оно ее просто п.р.о.е.б.а.л.о. !

      3
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      Рейтинг: +17142

      житель СПб 1 час назад

      Даже и не знаю, кого тут хвалить и поздравлять... Наверное, все таки НН с полученным очком дома. Но впечатление печальное. Что же за уровень игры у Динамо, одним из потенциальных лидеров РПЛ, откуда игроков в Челси берут, если они безвольно вничью играют с таким НН?!

      2
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      Рейтинг: +6551

      ALeX-161-rus > житель СПб 1 час назад

      Между тем,Динамо идёт пока без поражений,как Зенит и Ростов. Всякое бывает...

      1
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      Рейтинг: +5180

      Красногорск_Фан > житель СПб 52 минуты назад

      В любой непонятной ситуации срочно хвалите Зенит ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4089

      Дедуктор 1 час назад

      Симпатичный матч. Побольше бы таких. А ведь не столь давно времена были: при счете 0:2 бросали играть. Просто, тупо бросали. А тут. В принципе, динамикам даже и свезло чутка. Вполне, проиграть могли.

      1
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      Рейтинг: +17142

      житель СПб > Дедуктор 1 час назад

      Симпатичный?! А в чем симпатичность? В низком уровне игры обеих команд?

      1
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      Рейтинг: +4978

      neim > Дедуктор 1 час назад

      Посмотрел бы я на уровень игры Зенита, когда у него изьяли бы за короткий срок половину основного состава команды. И в основном из обороны.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5217

      Беспонтий > Дедуктор 1 час назад

      хрен с ним с комментом
      просто рад вас видеть снова

      0
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      Рейтинг: +4978

      neim > neim 1 час назад

      Извиняюсь, но этот мой коммент должен был быть отправлен "житель СПб" .

      0
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      Рейтинг: +4978

      neim > житель СПб 1 час назад

      Посмотрел бы я на уровень игры Зенита, когда у него изьяли бы за короткий срок половину основного состава команды. И в основном из обороны.

      1
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      Рейтинг: +61

      Romeo 123 1 час назад

      Потом ****** напишут всё куплено

      0
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      Рейтинг: +1012

      Ивантеевец 1 час назад

      Смотрю Динамо решило пойти по пути ЦСКА, как разбазарить преимущества в два мяча после первого тайма в Нижнем. А ну еще видимо Динамо в лом заканчивать игру в равных составах - вдесятером второй матч подряд надежнее.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +341

      Красногвардейчик 1 час назад

      Это НН упустил победу....Динамо повезло что не 3-2

      2
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      Рейтинг: +1012

      Ивантеевец > Красногвардейчик 1 час назад

      Нам там тоже повезло, что не 3:2. Второй тайм тоже ужасно играли.

      0
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      Рейтинг: +341

      Красногвардейчик > Ивантеевец 17 минут назад

      Так мы то там грабли оставили.....зачем динамо на них наступило?)

      0
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      Рейтинг: +918

      Юрэс 1 час назад

      Ахиренно!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +4118

      ААМ 1 час назад

      Жаль Динамо. Молодцы нижегородцы.

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