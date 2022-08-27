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    «Ливерпуль» собирается подписать еще одного новичка до конца лета

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил планы клуба усилить полузащиту до закрытия летнего трансферного окна.

    «Да, я говорил, что нам не нужен хавбек, но я ошибался. Теперь мы ищем правильного человека на эту позицию», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» набрал 2 очка в 3 стартовых турах АПЛ.
    • Команда идет на 16-м месте в таблице лиги.
    • Мерсисайдцы этим летом потратили на усиление состава 85,8 млн евро.
    • СМИ пишут об интересе вице-чемпиона Англии к Леандро Паредесу («ПСЖ») и Френки де Йонгу («Барселона»).

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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