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  • «Ливерпуль» собирается подписать еще одного новичка до конца лета

«Ливерпуль» собирается подписать еще одного новичка до конца лета

27 августа 2022, 10:20
1

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил планы клуба усилить полузащиту до закрытия летнего трансферного окна.

«Да, я говорил, что нам не нужен хавбек, но я ошибался. Теперь мы ищем правильного человека на эту позицию», – сказал Клопп.

  • «Ливерпуль» набрал 2 очка в 3 стартовых турах АПЛ.
  • Команда идет на 16-м месте в таблице лиги.
  • Мерсисайдцы этим летом потратили на усиление состава 85,8 млн евро.
  • СМИ пишут об интересе вице-чемпиона Англии к Леандро Паредесу («ПСЖ») и Френки де Йонгу («Барселона»).

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (1)
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Maxi_7
1661596385
Для того чтобы конкурировать с Сити Ливерпулю нужен не просто хавбек, а игрок уровня КДБ. На данный момент таких практически нет на рынке, но по потенциалу разве что Киммих сможет добраться до уровня бельгийца в будущем.
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