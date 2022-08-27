«Ливерпуль» собирается подписать еще одного новичка до конца лета

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил планы клуба усилить полузащиту до закрытия летнего трансферного окна.

«Да, я говорил, что нам не нужен хавбек, но я ошибался. Теперь мы ищем правильного человека на эту позицию», – сказал Клопп.