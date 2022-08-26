Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Терехин: «Захаряну надо уезжать в «Челси». В России никакого просвета нет»

Терехин: «Захаряну надо уезжать в «Челси». В России никакого просвета нет»

26 августа 2022, 22:33
5

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Мне кажется, ему надо ехать в Англию. Согласен с Игорем Колывановым: чем раньше Арсен уедет, акклиматизируется там, тем лучше. Что сейчас в России делать? Еврокубков нет. Поэтому надо уезжать и доказывать свой класс. У него как раз нормальный возраст для этого. Сейчас приедет туда, подпишет контракт, наверняка его отдадут в аренду. И он будет играть не в нашем чемпионате, а в хорошей лиге, в сильном клубе. Наберется опыта — пройдет два‑три года, вырастет в классного игрока, я уверен. Этот переход будет хорошей сделкой и для него, и для «Динамо». Смысла вариться в России нет.

Не знаю, являются ли 15 миллионов евро нормальной суммой за Захаряна. Всe же пока мы его уровня толком не видели. Да, неплохо играл, но пока на взрослой команде он совсем немного выступал. Способен ли он заиграть в английском чемпионате, мы не поймем, пока Арсен туда не поедет. Конечно, сразу он в основе в «Челси» выходить не будет, но ведь есть примеры Алексея Миранчука и Александра Головина, которые запомнились в Европе и помогают своим командам. Повторюсь, в России в футбольном плане никакого просвета сейчас нет, поэтому, конечно, надо ехать», – сказал Терехин.

  • Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
  • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Челси»

Еще по теме:
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию 3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба 6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Челси Захарян Арсен
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1661542992
Не заиграл здесь, а в Англии и подавно не заиграет, как бы не пыжился. А если ещё будет ноги в соперников совать шипами, то вообще только полировка лавки. Это не у нас глаза закрывают на эту хрень - "повышен уровень единоборств". Там ему быстро объяснят разницу между единоборствами и грязной игрой.
Ответить
Shotlandets86
1661545133
Даже персональный хэйтер Захаряна под каждым постом строчит. Видать, хрюшка, да ещë и обиженная.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1661583225
Что все носятся с Захаряном?что в нем особенного? есть молодые игроки в ЧР и посильнее на мой взгляд...
Ответить
Январь 59
1661589224
Не надо путать АПЛ последних лет с сегодняшней Европой. Сегодняшняя Европа - это беспросветная тьма. Даст Бог и сезон не доиграют. Зима всем такой футбол устроит, что на трибунах и болельщиков не будет. К весне могут разориться все топ клубы Европы.
Ответить
Беспонтий
1661605512
"Сидят два еврея. Подходит третий:— Я не знаю, о чем вы тут разговариваете, но ехать надо!" какая суматоха в комментах...
Ответить
Главные новости
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
1
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
3
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
2
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
16
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Все новости
Все новости
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
16
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
9
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
20
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
11
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+