Терехин: «Захаряну надо уезжать в «Челси». В России никакого просвета нет»

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Мне кажется, ему надо ехать в Англию. Согласен с Игорем Колывановым: чем раньше Арсен уедет, акклиматизируется там, тем лучше. Что сейчас в России делать? Еврокубков нет. Поэтому надо уезжать и доказывать свой класс. У него как раз нормальный возраст для этого. Сейчас приедет туда, подпишет контракт, наверняка его отдадут в аренду. И он будет играть не в нашем чемпионате, а в хорошей лиге, в сильном клубе. Наберется опыта — пройдет два‑три года, вырастет в классного игрока, я уверен. Этот переход будет хорошей сделкой и для него, и для «Динамо». Смысла вариться в России нет.

Не знаю, являются ли 15 миллионов евро нормальной суммой за Захаряна. Всe же пока мы его уровня толком не видели. Да, неплохо играл, но пока на взрослой команде он совсем немного выступал. Способен ли он заиграть в английском чемпионате, мы не поймем, пока Арсен туда не поедет. Конечно, сразу он в основе в «Челси» выходить не будет, но ведь есть примеры Алексея Миранчука и Александра Головина, которые запомнились в Европе и помогают своим командам. Повторюсь, в России в футбольном плане никакого просвета сейчас нет, поэтому, конечно, надо ехать», – сказал Терехин.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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