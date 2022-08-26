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    В Федерации футбола Армении отреагировали на слухи о смене гражданства Захаряна

    Пресс-служба Федерации футбола Армении дала комментарий по поводу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    Сообщалось, что смена футбольного гражданства может быть обязательным условием перехода россиянина в «Челси».

    «Информация о том, что Федерация футбола Армении запрашивала смену гражданства Арсена Захаряна, неверна.

    Кроме того, Федерация футбола Армении не собирается комментировать возможный переход игрока российской сборной в английский клуб», – говорится в заявлении.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • «Челси» готов выкупить хавбека за 15 миллионов евро.

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    Источник: «Р-Спорт»

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