Дьяков: «Демирспор» будет прощаться с Балотелли. Дзюба же не с Левандовски конкурирует»

Бывший защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков высказался о нападающем «Демирспора» Артеме Дзюбе.
«Конечно, у Дзюбы есть все шансы стать лидером в «Адана Демирспор», он хороший футболист. Если будет забивать, то почему нет, будет лидером. Думаю, что ему ничьи советы не нужны. Артем знает Ракицкого в этой команде, поэтому адаптация должна пройти быстро, проблем с этим не должно возникнуть.
Да, на его позиции играет Балотелли, но Артем же конкурирует не с Левандовски и не с Бензема. Марио не играл, может, не просто так Дзюбу взяли, может быть, с Балотелли прощаться будут», – сказал Дьяков.
- Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором» по схеме «1+1».
- До этого он провел 7 сезонов в «Зените».
- Форвард забил в дебютном матче за новую команду в день своего 34-летия.
Источник: Metaratings