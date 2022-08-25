Дьяков: «Демирспор» будет прощаться с Балотелли. Дзюба же не с Левандовски конкурирует»

Бывший защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков высказался о нападающем «Демирспора» Артеме Дзюбе.

«Конечно, у Дзюбы есть все шансы стать лидером в «Адана Демирспор», он хороший футболист. Если будет забивать, то почему нет, будет лидером. Думаю, что ему ничьи советы не нужны. Артем знает Ракицкого в этой команде, поэтому адаптация должна пройти быстро, проблем с этим не должно возникнуть.

Да, на его позиции играет Балотелли, но Артем же конкурирует не с Левандовски и не с Бензема. Марио не играл, может, не просто так Дзюбу взяли, может быть, с Балотелли прощаться будут», – сказал Дьяков.