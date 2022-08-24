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  • В «Лансе» отреагировали на переговоры форварда Ганаго со «Спартаком»

В «Лансе» отреагировали на переговоры форварда Ганаго со «Спартаком»

24 августа 2022, 18:28
4

Спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи прокомментировал информацию о переговорах «Спартака» с форвардом Игнатиусом Ганаго.

«Я знаю, что агенты Ганаго ведут переговоры со «Спартаком». Но клуб пока не сделал нам официальное предложение. На данный момент мы никак не контактируем со «Спартаком», – сказал Гизольфи.

  • Ганаго забил 5 голов и отдал 1 ассист в 27 матчах прошлого сезона Лиги 1.
  • Его контракт с «Лансом» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Ланс Ганаго Игнатиус
Комментарии (4)
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lek!
1661356317
Не уже ли нет более забивного нападающего ? Он уже проигрывает конкуренцию Соболеву Я так считаю .
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алдан2014
1661356452
Ну и на кой он нужен с пятью годами в 27 матчах. С таким же успехом можно с молодёжки пацанов ставить.
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alefreddy
1661359951
статистика так себе средний игрочек
Ответить
ySS
1661366090
5 лямов на ветер. Ищите в российских лигах
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