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    В «Лансе» отреагировали на переговоры форварда Ганаго со «Спартаком»

    Спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи прокомментировал информацию о переговорах «Спартака» с форвардом Игнатиусом Ганаго.

    «Я знаю, что агенты Ганаго ведут переговоры со «Спартаком». Но клуб пока не сделал нам официальное предложение. На данный момент мы никак не контактируем со «Спартаком», – сказал Гизольфи.

    • Ганаго забил 5 голов и отдал 1 ассист в 27 матчах прошлого сезона Лиги 1.
    • Его контракт с «Лансом» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4809

      алдан2014 43 минуты назад

      Ну и на кой он нужен с пятью годами в 27 матчах. С таким же успехом можно с молодёжки пацанов ставить.

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      Рейтинг: +1790

      lek! 45 минут назад

      Не уже ли нет более забивного нападающего ?
      Он уже проигрывает конкуренцию Соболеву Я так считаю .

      0
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