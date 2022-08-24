В «Лансе» отреагировали на переговоры форварда Ганаго со «Спартаком»

Спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи прокомментировал информацию о переговорах «Спартака» с форвардом Игнатиусом Ганаго.

«Я знаю, что агенты Ганаго ведут переговоры со «Спартаком». Но клуб пока не сделал нам официальное предложение. На данный момент мы никак не контактируем со «Спартаком», – сказал Гизольфи.