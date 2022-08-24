В «Лансе» отреагировали на переговоры форварда Ганаго со «Спартаком»

Спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи прокомментировал информацию о переговорах «Спартака» с форвардом Игнатиусом Ганаго.
«Я знаю, что агенты Ганаго ведут переговоры со «Спартаком». Но клуб пока не сделал нам официальное предложение. На данный момент мы никак не контактируем со «Спартаком», – сказал Гизольфи.
- Ганаго забил 5 голов и отдал 1 ассист в 27 матчах прошлого сезона Лиги 1.
- Его контракт с «Лансом» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Источник: Sport24