«Спартак» согласовал контракт с форвардом «Ланса» Ганаго

Почему наши всегда берут супер бомбардиров ?
«Спартак» согласовал условия личного контракта с нападающим «Ланса» Игнатиусом Ганаго, сообщает La Voux De Nord.
23-летним камерунцем также интересуются «Олимпиакос», английские и турецкие клубы.
Ранее сообщалось, что Ганаго мог перейти в «Краснодар», но «Ланс» отказал российскому клубу в аренде форварда.
- Ганаго забил 5 голов и отдал 1 ассист в 27 матчах прошлого сезона Лиги 1.
- Его контракт с «Лансом» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость – 5 миллионов евро.