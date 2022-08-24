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    «Спартак» согласовал контракт с форвардом «Ланса» Ганаго

    «Спартак» согласовал условия личного контракта с нападающим «Ланса» Игнатиусом Ганаго, сообщает La Voux De Nord.

    23-летним камерунцем также интересуются «Олимпиакос», английские и турецкие клубы.

    Ранее сообщалось, что Ганаго мог перейти в «Краснодар», но «Ланс» отказал российскому клубу в аренде форварда.

    • Ганаго забил 5 голов и отдал 1 ассист в 27 матчах прошлого сезона Лиги 1.
    • Его контракт с «Лансом» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: La Voux De Nord

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    Сегодня, 13:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1790

      lek! 49 минут назад

      Почему наши всегда берут супер бомбардиров ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2096

      fakeid 1 час назад

      ура, зулус! федунятник продолжается! а вы думали, лукойл нормального напа возьмёт?)

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14949

      Fusballer > fakeid 1 час назад

      Стоит меньше годовой зарплаты одного бразила зенитовского.

      0
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