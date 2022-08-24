«Спартак» согласовал контракт с форвардом «Ланса» Ганаго

«Спартак» согласовал условия личного контракта с нападающим «Ланса» Игнатиусом Ганаго, сообщает La Voux De Nord.

23-летним камерунцем также интересуются «Олимпиакос», английские и турецкие клубы.

Ранее сообщалось, что Ганаго мог перейти в «Краснодар», но «Ланс» отказал российскому клубу в аренде форварда.