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  • Кавазашвили: «Зенит» – не народная команда. Это сборище олигархов и газовых магнатов»

Кавазашвили: «Зенит» – не народная команда. Это сборище олигархов и газовых магнатов»

24 августа 2022, 16:18
17

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити».

«Зенит» — не народная команда, а сборище олигархов, газовых магнатов. Они не нуждаются в помощи от болельщиков, которые им будут давать по рублю. Они достаточно богатые, амбициозные. В России у нас одна такая команда.

Я согласен, что «Зенит» работает по такой же схеме, как «Манчестер Сити». Но в Англии у них больше первоклассных соперников, а в России у нас только коллектив из Санкт-Петербурга, больше никого нет. Работа клуба у «горожан» и сине-бело-голубых одинаковая.

Но не надо путать одно: «Манчестер Сити» финансируется не из английских элит, вы же сами все знаете, откуда идут деньги. А подход, можно сказать, одинаковый — он очень схож», – отметил Кавазашвили.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кавазашвили Анзор
Комментарии (17)
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АЛЕКС 58
1661348381
Тоже мне,открыл Америку! Поэтому к Зениту и отношение такое!
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crf575757
1661348882
Да это и так все знают,поэтому и ненавидят Зенит во всей стране! Жируют на народные деньги! Лучше бы больным детям помогали!!!
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alp
1661351680
Этих хлебом не корми, дай бабки чужие посчитать...
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NewLife
1661353869
Один идиот, как обычно, несёт пургу, а безмозглые комментаторы добавляют глупостей.
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Беспонтий
1661356128
транш предназначенный ловчеву ушёл в благодарном направлении жаль я до пенсии не доживу так бы прилёг бы рядом тоже со слюнолюбивыми словами боже(
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Vitaga
1661357742
маразм крепчал.... с чего бы Зениту не быть народной командой? давно прошли времена когда клубы по принципу принадлежности к какому то ведомству различались. сейчас народными можно назвать клубы с наибольшим числом болельщиков - такие как все московские клубы и Зенит. за них болеют не только в родных городах но и по всей России. именно это и определяет народность
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Spirit_78
1661360380
Ещё один заремоподобный расчехлился.
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sined1951
1661363427
У нас нет народных команд, это придумка спартаковской пьяни. Даже на селе команды содержатся на бюджет.
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somn
1661365119
Старый маразматик проснулся?
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ААМ
1661370495
Мерзкий и подлый предатель, начинавший карьеру в Зените. СПАМ не народная, а антинародная команда, любимая хамьём и быдлом.
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