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    Кавазашвили: «Зенит» – не народная команда. Это сборище олигархов и газовых магнатов»

    Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити».

    «Зенит» — не народная команда, а сборище олигархов, газовых магнатов. Они не нуждаются в помощи от болельщиков, которые им будут давать по рублю. Они достаточно богатые, амбициозные. В России у нас одна такая команда.

    Я согласен, что «Зенит» работает по такой же схеме, как «Манчестер Сити». Но в Англии у них больше первоклассных соперников, а в России у нас только коллектив из Санкт-Петербурга, больше никого нет. Работа клуба у «горожан» и сине-бело-голубых одинаковая.

    Но не надо путать одно: «Манчестер Сити» финансируется не из английских элит, вы же сами все знаете, откуда идут деньги. А подход, можно сказать, одинаковый — он очень схож», – отметил Кавазашвили.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1009

      qawzsexdr 7 минут назад

      Вот негодяи то, у других клубов зарплаты игроков максимум 30к в месяц а эти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16834

      Cleaner 9 минут назад

      А Спартак это не сборище олигархов и газовых магнатов? Ржу над такими заявлениями бывших...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1243

      Узб@гоеный 31 минуту назад

      У почитателей хряков подгорело.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +852

      Сделаны из Дерева 40 минут назад

      Все стебаются с блекло голубых))))

      1
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      Рейтинг: +87

      crf575757 43 минуты назад

      Да это и так все знают,поэтому и ненавидят Зенит во всей стране! Жируют на народные деньги! Лучше бы больным детям помогали!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2082

      АЛЕКС 58 51 минуту назад

      Тоже мне,открыл Америку! Поэтому к Зениту и отношение такое!

      2
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      Рейтинг: +276

      Лицом_на_клаве 53 минуты назад

      Тоже самое можно сказать про Спартак - не народная команда, а сборище олигархов, мазутно нефтяных магнатов. Гыгыгы

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