Кавазашвили: «Зенит» – не народная команда. Это сборище олигархов и газовых магнатов»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити».

«Зенит» — не народная команда, а сборище олигархов, газовых магнатов. Они не нуждаются в помощи от болельщиков, которые им будут давать по рублю. Они достаточно богатые, амбициозные. В России у нас одна такая команда.

Я согласен, что «Зенит» работает по такой же схеме, как «Манчестер Сити». Но в Англии у них больше первоклассных соперников, а в России у нас только коллектив из Санкт-Петербурга, больше никого нет. Работа клуба у «горожан» и сине-бело-голубых одинаковая.

Но не надо путать одно: «Манчестер Сити» финансируется не из английских элит, вы же сами все знаете, откуда идут деньги. А подход, можно сказать, одинаковый — он очень схож», – отметил Кавазашвили.