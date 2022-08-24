Кавазашвили: «Зенит» – не народная команда. Это сборище олигархов и газовых магнатов»

Вот негодяи то, у других клубов зарплаты игроков максимум 30к в месяц а эти
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити».
«Зенит» — не народная команда, а сборище олигархов, газовых магнатов. Они не нуждаются в помощи от болельщиков, которые им будут давать по рублю. Они достаточно богатые, амбициозные. В России у нас одна такая команда.
Я согласен, что «Зенит» работает по такой же схеме, как «Манчестер Сити». Но в Англии у них больше первоклассных соперников, а в России у нас только коллектив из Санкт-Петербурга, больше никого нет. Работа клуба у «горожан» и сине-бело-голубых одинаковая.
Но не надо путать одно: «Манчестер Сити» финансируется не из английских элит, вы же сами все знаете, откуда идут деньги. А подход, можно сказать, одинаковый — он очень схож», – отметил Кавазашвили.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.