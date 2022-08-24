Депутат Журова: «Я превратилась в мем из-за Fan ID. Надо мной издеваются, шутят»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась ожиданиями от встречи клубов РПЛ с РФС по поводу системы Fan ID.
– Чего вы ждете от грядущего собрания клубов РПЛ с РФС по вопросу Fan ID?
– Трудно сказать. Пусть пообсуждают – посмотрим. Уже очень не хочется комментировать эту тему, потому что я превратилась в какой-то мем. Виновата со всех сторон, лучше ничего не комментировать. Сразу шутят, издеваются. В социальных сетях в мой адрес творится безобразие. Болельщики просто сошли с ума.
– Изменилось ли ваше отношение к проекту Fan ID?
– Нет, я за Fan ID! Мое отношение не изменилось. Оказалось, что это очень тонкая тема, которая сталкивает людей между собой. К сожалению, тот, кто хоть одно слово скажет, становится предметом нападок. У меня есть свое мнение, но люди в нашей стране это уважать не хотят.
– Удивило ли вас, что фанаты столько времени гнут свою линию?
– На то они и фанаты. Они всегда ее гнали и будут гнуть во всех странах. Их задача – выходить за рамки. Это их сущность поведения, сущность жизни. Если им все разрешат – им будет неинтересно. Сразу пропадет весь азарт. Без драк и всего такого им будет неинтересно болеть – такая суть.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.