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    Депутат Журова: «Я превратилась в мем из-за Fan ID. Надо мной издеваются, шутят»

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась ожиданиями от встречи клубов РПЛ с РФС по поводу системы Fan ID.

    – Чего вы ждете от грядущего собрания клубов РПЛ с РФС по вопросу Fan ID?

    – Трудно сказать. Пусть пообсуждают – посмотрим. Уже очень не хочется комментировать эту тему, потому что я превратилась в какой-то мем. Виновата со всех сторон, лучше ничего не комментировать. Сразу шутят, издеваются. В социальных сетях в мой адрес творится безобразие. Болельщики просто сошли с ума.

    – Изменилось ли ваше отношение к проекту Fan ID?

    – Нет, я за Fan ID! Мое отношение не изменилось. Оказалось, что это очень тонкая тема, которая сталкивает людей между собой. К сожалению, тот, кто хоть одно слово скажет, становится предметом нападок. У меня есть свое мнение, но люди в нашей стране это уважать не хотят.

    – Удивило ли вас, что фанаты столько времени гнут свою линию?

    – На то они и фанаты. Они всегда ее гнали и будут гнуть во всех странах. Их задача – выходить за рамки. Это их сущность поведения, сущность жизни. Если им все разрешат – им будет неинтересно. Сразу пропадет весь азарт. Без драк и всего такого им будет неинтересно болеть – такая суть.

    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 15:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2430

      ALEX ML 7 минут назад

      Все жалуются на внешность и ни кто на мозги

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