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  • Депутат Журова: «Я превратилась в мем из-за Fan ID. Надо мной издеваются, шутят»

Депутат Журова: «Я превратилась в мем из-за Fan ID. Надо мной издеваются, шутят»

24 августа 2022, 15:08
14

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась ожиданиями от встречи клубов РПЛ с РФС по поводу системы Fan ID.

– Чего вы ждете от грядущего собрания клубов РПЛ с РФС по вопросу Fan ID?

– Трудно сказать. Пусть пообсуждают – посмотрим. Уже очень не хочется комментировать эту тему, потому что я превратилась в какой-то мем. Виновата со всех сторон, лучше ничего не комментировать. Сразу шутят, издеваются. В социальных сетях в мой адрес творится безобразие. Болельщики просто сошли с ума.

– Изменилось ли ваше отношение к проекту Fan ID?

– Нет, я за Fan ID! Мое отношение не изменилось. Оказалось, что это очень тонкая тема, которая сталкивает людей между собой. К сожалению, тот, кто хоть одно слово скажет, становится предметом нападок. У меня есть свое мнение, но люди в нашей стране это уважать не хотят.

– Удивило ли вас, что фанаты столько времени гнут свою линию?

– На то они и фанаты. Они всегда ее гнали и будут гнуть во всех странах. Их задача – выходить за рамки. Это их сущность поведения, сущность жизни. Если им все разрешат – им будет неинтересно. Сразу пропадет весь азарт. Без драк и всего такого им будет неинтересно болеть – такая суть.

  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: «Спорт день за днем»
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Комментарии (14)
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AlexanderFCSM
1661345350
ой дура, ну когда ты видела драки то на футболе? почему не футбольные маразматики вообще имеют право принимать какие-то футбольные решения? какой же у нас в стране творится идиотизм, до смешного
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АЛЕКС 58
1661346242
Настоящий российский депутат! Всё против народа! И кто за вас тварей голосует,кто вас выбирает?
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Старикан
1661348173
Почему-то самые идиотские решения у нас всегда принимают тупые бабы...
Ответить
Евгений Агеев
1661353076
Ну что за ДУРА!
Ответить
Ill Ich
1661360176
" У меня есть свое мнение, но люди в нашей стране это уважать не хотят." А если люди многотысячным ( или многомиллионным?) хором тоже выражают своё, другое, мнение, то его уважать не надо?
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